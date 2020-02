NBA All stars Game 2020 : Chaîne de télévision, Comment regarder

L’une des meilleures nuits du calendrier de la NBA chaque année est le NBA All-Star Saturday Night. Cet événement présente certains des meilleurs et des plus brillants que la ligue a à offrir en faisant ce qu’ils font le mieux dans différents domaines du sport. Mis en évidence par le concours slam dunk et le concours de tir en trois points, c’est une soirée que les fans de la NBA ne veulent pas manquer.

All-Star Saturday Night

Quand: Samedi 15 février

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

La soirée commencera par la compétition d’habiletés, qui emmènera les joueurs à travers un parcours d’obstacles de basket-ball. Les participants, dont Shai Gilgeous-Alexander et Pascal Siakam, vont dribbler autour des obstacles, effectuer des passes et effectuer des tirs dans le but de terminer le parcours plus rapidement que leurs adversaires.

Les tireurs à trois points prendront ensuite la scène dans la compétition de tir à trois points. Joe Harris tentera de remporter un autre titre dans cet événement contre un peloton de tireurs chargé comprenant Damian Lillard et Trae Young. Et avec certains changements attendus dans le format de l’événement, les tireurs avec une portée plus profonde devraient briller.

Enfin, le concours slam dunk mettra en vedette certains des meilleurs showmen aériens de la ligue. Aaron Gordon reviendra à la compétition après sa légendaire rencontre contre Zach LaVine. Dwight Howard fera également son retour, tandis que Pat Connaughton et Derrick Jones Jr. feront leurs débuts. Gordon est le favori, mais les quatre hommes ont une chance de remporter le trophée.

