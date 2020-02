Chaîne de télévision, Comment regarder

C’est la semaine de la course et le Super Bowl de NASCAR, le Daytona 500, débutera dimanche. Qui sortira vainqueur après 200 tours sur le célèbre ovale de 2,5 milles? Une collision vers la fin de la course la prolongera-t-elle comme les deux dernières années? Nous le découvrirons lors de la 62e édition de la Great American Race.

Daytona 500

Quand: Dimanche 16 février

Temps: 2h30 de l’après-midi. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Ricky Steinhouse Jr.a terminé en 13e place au Daytona 500 2019 mais a un avantage avant la course de dimanche après-midi. Steinhouse Jr. a obtenu une place à l’avant après avoir réalisé le meilleur tour en qualifications. Ce faisant, il est devenu le premier pilote non-Hendrick Motorsports à accomplir cet exploit depuis 2014. Alex Bowman le rejoindra en pole position dans la Chevrolet n ° 88. Bowman a également débuté en pole position l’année dernière et a terminé avec deux places d’avance sur Steinhouse Jr. à la 11e place.

Denny Hamlin et Kyle Busch ont terminé premier et deuxième l’année dernière et doivent être de nouveau les favoris cette année. Hamlin a évité une série d’accidents dans les derniers tours pour remporter son deuxième Daytona 500 en quatre ans. S’il parvient à remporter une troisième victoire dans la prestigieuse course, il rejoindra les pilotes légendaires Bobby Allison, Dale Jarrett et Jeff Gordon comme ceux avec trois victoires dans l’histoire de Daytona 500.

