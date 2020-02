Chaîne de télévision, Comment regarder

Par: FTW Staff |

16 février 2020 14h06

Les Battlehawks de St. Louis, invaincus (1-0), se rendent à Houston pour affronter les Roughnecks qui ont également remporté leur premier match de la saison. Les Roughnecks peuvent-ils augmenter leur avance dans la division Ouest de la XFL avec une victoire à domicile ou les Battlehawks obtiendront-ils leur deuxième victoire consécutive? Nous le découvrirons dimanche après-midi au TDECU Stadium de Houston.

St. Louis Battlehawks contre Houston Roughnecks

Quand: Dimanche 16 février

Temps: 18 h 00 ET

LA TÉLÉ: FS1

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

St. Louis était l’une des trois équipes de la division XFL Est à remporter la victoire lors du premier match de la ligue. Les Battlehawks ont devancé les Renegades 15-9 à Dallas. Le quart-arrière Jordan Ta’amu a complété 20 des 27 passes pour 209 verges et un touché. Ta’Amu, qui a joué collégialement à Ole Miss, a également couru pour 77 verges en neuf courses. L’ancien demi offensif de Floride Matt Jones a mené l’équipe avec 21 courses et 85 verges, tandis que Keith Ford a marqué le seul touché au sol. La défense des Battlehawks était également solide, maintenant les Renegades à seulement 58 mètres au sol. Le secondeur Terence Garvin était sur le terrain avec huit plaqués au total (deux pour une défaite) et un sac.

Dans la division XFL West, Houston occupe la première place après une victoire de 37-17 sur les Wildcats de Los Angeles. Après avoir perdu 17-12 à la fin du troisième quart, les Roughnecks ont pris les devants sur une passe de touché de 39 verges du quart P.J. Walker au receveur Sam Mobley. Cette série faisait partie d’une course de 25-0 pour l’entraîneur-chef June Jones. Ce n’est un secret pour personne que les délits de Jones aiment aérer le ballon. Walker a terminé la journée 23 de 38 pour 272 verges, quatre touchés et une interception. Si St. Louis veut rester dans le match, cela commence par limiter Walker et le jeu de passes.

