Chaîne de télévision, Comment regarder

La sixième journée de la saison Clausura de Liga MX dimanche verra les Tigres visiter Santos Laguna pour un affrontement en milieu de table. Ces deux équipes sont séparées par cinq places au classement avec Tigres à la huitième place et Santos Laguna à la 13e place. Les deux clubs se battent régulièrement pour les titres, mais ont du travail à faire après avoir connu des difficultés au début de la saison.

Santos Laguna contre Tigres

Quand: Dimanche 16 février

Temps: 19 h 30 ET

LA TÉLÉ: FOX Deportes

Après avoir remporté cette compétition la saison dernière, Tigres a bafouillé en 2020. Avec seulement deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq premiers matches, l’équipe de Ricardo Ferretti a du terrain à rattraper par rapport aux leaders de la ligue Leon. Certains signes positifs ont commencé à transparaître. Lors du dernier match des Tigres, l’équipe a remporté une victoire 3-0 sur Chivas de Guadalajara. Les attaquants vedettes Enner Valencia et Andre-Pierre Gignac étaient tous deux sur la bonne voie dans la grande victoire.

Santos Laguna est dans une position encore plus inconnue, assis dans la moitié inférieure du tableau à travers cinq résultats. L’équipe n’a réussi qu’une seule victoire jusqu’à présent cette saison et a vraiment eu du mal à garder l’opposition hors de la feuille de match. Les 10 buts accordés à Laguna sont à égalité pour le pire dans l’ensemble du championnat de Liga MX. La faiblesse de Santos Laguna pour avoir concédé leur a coûté beaucoup de temps lors du dernier match. L’équipe a laissé filer trois points, abandonnant un but de dernière seconde à Puebla pour faire match nul 2-2.

