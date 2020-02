Chaîne de télévision, Comment regarder

Une série de quatre matchs nuls consécutifs en Premier League a laissé la 10e place d’Arsenal à égalité de points avec Newcastle United alors que les Magpies se préparent à visiter l’Emirates Stadium dimanche. Les hommes de Mikel Arteta retournent à l’action après leur première pause de mi-saison et espèrent remporter leur première victoire de haut vol depuis qu’ils ont battu Manchester United 2-0 le jour de l’An.

Arsenal contre Newcastle United

Quand: Dimanche 16 février

Temps: 11 h 30 HE

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les Gunners ont 10 points de retard sur les quatre premiers avec 13 matchs à jouer, et une victoire dans la semaine 26 sera considérée comme un must, étant donné que l’équipe de Steve Bruce grimpera devant l’équipe en cas d’échec.

Newcastle a perdu ses sept dernières visites à l’Emirates Stadium et n’a pas réussi à marquer lors des trois derniers matchs, après être sorti vainqueur en novembre 2010. Cela dit, Newcastle est invaincu en huit matchs toutes compétitions confondues et a obtenu des matchs nuls contre Wolverhampton Wanderers et Everton lors de ses deux derniers déplacements à l’extérieur de la Premier League.

Steve Bruce a affronté Arsenal plus que toute autre équipe au cours de sa carrière de manager – ce sera sa 29e rencontre – bien que son record ne suscite pas beaucoup d’encouragement. Il a battu les Londoniens du Nord seulement deux fois en 20 ans, une fois à Birmingham City en mai 2005 et de nouveau à Sunderland en novembre 2009. Les équipes de Bruce n’ont également pas réussi à marquer lors de leurs trois derniers affrontements contre les Gunners, perdant plus récemment 1-0 à St James ‘Park en août.

La signature du prêt de janvier Pablo Mari pourrait faire ses débuts à Emirates. Le défenseur central de Flamengo n’a plus joué depuis décembre, ce qui signifie que Shkodran Mustafi est en lice pour conserver sa place aux côtés de David Luiz en défense centrale.

Son collègue d’hiver, Cedric Soares, ne fera pas encore ses débuts à Arsenal, étant arrivé de Southampton avec une blessure. Kieran Tierney et Reiss Nelson ne manqueront pas non plus, tandis que Bukayo Saka et Sead Kolasinac sont en lice à l’arrière gauche.

La liste des blessures de Newcastle est plus longue et Bruce espère qu’il aura les signatures de 2019 pour Joelinton et Miguel Almiron après de légères blessures. Danny Rose pourrait faire ses débuts complets à l’arrière gauche, un mouvement qui pourrait voir Matt Ritchie se déplacer vers la droite aux frais de DeAndre Yedlin.

Les hommes d’Arteta seront considérés comme les favoris pour vaincre les Magpies à la maison, bien que les hauts voleurs de Bruce se soient remis d’un mauvais départ cette saison pour montrer qu’ils sont capables d’un bouleversement.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.