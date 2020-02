Chaîne de télévision, Comment regarder

Manchester United est invaincu lors de ses trois dernières visites à Stamford Bridge et se rendra à Chelsea lundi alors que les deux équipes cherchent un retour triomphal de la pause de mi-saison de la Premier League. Les Bleus n’ont pas perdu à domicile depuis qu’ils ont perdu 2-0 contre Southampton le lendemain de Noël, tandis que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cherche toujours sa première victoire en championnat à l’extérieur en 2020.

Quand: Lundi 17 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: NBCSN

Les deux équipes sont sur une séquence de trois victoires consécutives sans défaite avant leur affrontement de la semaine 26, et les Red Devils se rendent dans l’ouest de Londres, manquant au moins six joueurs de la première équipe. Solskjaer a récemment déclaré aux journalistes que Paul Pogba restait sur la touche en raison de blessures, comme c’est le cas pour Marcus Rashford, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah et le gardien de but de réserve Lee Grant.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea Nemanja Matic est de retour en lice après la suspension. Son retour pourrait voir Bruno Fernandes jouer un rôle plus offensif que celui de ses débuts contre les Wolverhampton Wanderers.

La visite à Stamford Bridge pourrait également voir janvier signer Odion Ighalo – prêté par Shanghai Shenhua – faire ses débuts dans United après que Solskjaer a confirmé qu’il ferait partie de son équipe.

Chelsea n’a pas battu United lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et sa dernière victoire sur les Red Devils est survenue au stade de Wembley en finale de la FA Cup 2018. Alvaro Morata – maintenant à l’Atletico Madrid – a fourni le seul but lorsque les Bleus ont renversé United pour la dernière fois sur le pont.

Le manager Frank Lampard espère que l’attaquante en titre Tammy Abraham est prête à commencer après avoir soigné une blessure à la cheville. Michy Batshuayi pourrait être sollicité si le leader anglais ne récupérait pas, le Belge ayant frappé pour Chelsea lors de sa chute 2-1 à domicile contre United lors du quatrième tour de la Coupe Carabao en octobre.

La star américaine Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek sont également en lice pour revenir d’une blessure, ce dernier espérant faire sa première apparition dans la campagne 2019-2020.

La configuration de Solskjaer sera intéressante si United donne la priorité à un compteur rapide, comme cela a été le cas dans la plupart de ses matchs «majeurs» cette saison, avec plusieurs nouveaux visages à impressionner en particulier.

