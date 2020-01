Chaîne de télévision, Comment regarder

Liverpool n’a pas perdu un match de premier plan contre les Wolverhampton Wanderers depuis août 1981. Liverpool espère conserver ce record vierge jeudi. Les Wolves ont mis fin à une séquence de cinq matches sans victoire en revenant de deux buts pour battre Southampton 3-2 samedi, mais la séquence de huit victoires consécutives de Liverpool suggère que leur soulagement sera de courte durée.

Wolves contre Liverpool

Quand: Jeudi 23 janvier

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les Reds se sont éloignés de 16 points de Manchester City au sommet de la Premier League après que le club de Pep Guardiola eut fait match nul samedi, mais les hommes de Jurgen Klopp semblent motivés pour prolonger leur forme impitoyable.

Liverpool a enregistré le meilleur début de saison après 21 matchs de n’importe quelle équipe dans l’histoire du Top 5 des ligues européennes. Le sable ne montre que peu de signes d’abandon. La victoire de 2-0 dimanche sur Manchester United a étendu son invaincu en Premier League à 39 matches, avec le premier titre du club depuis 1990, mais presque assuré.

Cette victoire d’Anfield était également la septième feuille blanche consécutive de Liverpool, un record dont les défenseurs centraux Virgil van Dijk et Joe Gomez sont largement responsables. Joel Matip est revenu sur le banc dimanche après une absence de blessure de trois mois, mais la forme de Gomez pouvait le voir garder sa place. Les milieux de terrain James Milner et Naby Keita ne seront pas disponibles dans les West Midlands, mais Fabinho pourrait également faire son retour complet dans l’alignement après sa longue mise à pied.

Espirito Santo dépend beaucoup plus d’un ensemble de joueurs de base pour le moment, et le patron des Wolves sera toujours sans duo défensif Willy Boly et Ruben Vinagre dans la semaine 24. L’attaquant Diogo Jota a de meilleures chances de revenir à la maison contre Liverpool, qui pourrait voir Pedro Neto abandonner.

Sadio Mane a marqué le seul but lorsque Liverpool a remporté une victoire serrée sur les Wolves en décembre, qui était la première de trois défaites lors de sa récente séquence de cinq matchs sans victoire.

Les Wolves ont battu Liverpool 2-1 lors de leur dernière rencontre à Molineux lors de la FA Cup de l’année dernière (janvier 2019), mais ils ont perdu leurs six dernières rencontres de championnat avec les Reds et ont remporté ce match il y a près de 40 ans.

