Chaîne de télévision, Comment regarder

18 février 2020 13h55

Deux clubs qui jouent des styles contrastés créeront l’un des affrontements les plus attendus des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec la défense de l’Atletico Madrid se confrontant à la puissante attaque de Liverpool, la partie la mieux placée pour imposer sa volonté pourrait se mettre position de choix pour passer aux quarts de finale.

Atletico Madrid contre Liverpool United

Quand: Mardi 18 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: TNT, TUDN, UniMas

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

L’Atletico Madrid a été fort à domicile cette saison en Ligue des champions, gagnant sept de ses 10 points en phase de groupes à domicile. La seule fois où l’équipe a perdu des points à domicile en phase de groupes, c’était contre la Juventus, une équipe dont l’attaque explosive est comparable à celle de Liverpool. Afin de suivre la capacité de Liverpool à marquer, l’attaque de Madrid devra jouer à un niveau élevé. Alvaro Morata a eu du mal en tant que joueur de Premier League avec Chelsea, mais aura une chance de se racheter contre les dirigeants de Premier League.

Liverpool a terminé en tête de son groupe en Ligue des champions et entamera sa phase à élimination directe sur la route. Les champions d’Europe en titre ont la force de frappe la plus dangereuse d’Europe, Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane se combinant pour former une puissante attaque. Avec la Premier League bien en main à ce stade de la saison, Liverpool pourra accorder toute son attention à cette compétition, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour Atleti.

