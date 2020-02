Chaîne de télévision, Comment regarder

L’Atalanta et Valence se rencontreront pour la première fois dans un cadre compétitif lorsqu’ils s’affronteront lors du match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions au stade Gewiss mercredi.

Les deux équipes verront ce tirage au sort comme une opportunité de décrocher une place de quart de finale mémorable dans la compétition de haut niveau en Europe, bien que les blessures et les suspensions pourraient gâcher les plans de Valence au match aller.

Atalanta contre Valence

Quand: Mercredi 19 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: Galavision

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

L’Atalanta, qui a connu une course de rêve à ses débuts en Ligue des champions, s’est imposé 2-1 lors d’un match amical de pré-saison lorsque ces équipes se sont rencontrées lors de leur seule rencontre précédente de quelque nature que ce soit au stade Mestalla en août 2017.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont terminé loin loin derrière Manchester City dans le groupe C pour atteindre les huitièmes de finale, tandis que Valence a renversé la vapeur au dernier obstacle du groupe H pour dominer la pile grâce à un record en tête-à-tête.

La frustration pour Los Che est que ses ressources semblent sévèrement limitées pour le voyage à Bergame, en Italie, tandis que Atalanta jouira d’un état de santé propre pour le choc à domicile. L’arrière central Gabriel Paulista a été expulsé lors du dernier match de groupe de Valence, une victoire 1-0 à l’extérieur contre l’Ajax, et ne sera pas présenté au match aller, tandis que son partenaire défensif Ezequiel Garay est absent avec une blessure. Cela devrait voir Eliaquim Mangala et Moukhtar Diakhaby débuter au cœur de la défense. L’arrière droit Cristiano Piccini et l’attaquant Manu Vallejo ne seront pas non plus de retour d’une blessure à temps pour le match aller, tandis que l’attaquant Rodrigo Moreno et l’ancre du milieu de terrain Francis Coquelin sont tous deux douteux.

L’Atalanta est invaincu en quatre matches et en a remporté trois, reprenant ses victoires à domicile contre la Roma samedi après avoir fait match nul 2-2 avec Gênes lors de sa précédente sortie au stade Gewiss.

Valence a riposté deux fois par derrière pour faire match nul 2-2 à domicile vendredi contre un Atletico Madrid défaillant, même si l’équipe n’a toujours pas remporté de victoire en trois matchs dans toutes les compétitions.

Alors que La Dea espère atteindre les quarts de finale de sa première saison de Ligue des champions, Valence vise sa première descente dans les huit derniers depuis la campagne 2006-07.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.