Chaîne de télévision, Comment regarder

Par: FTW Staff |

19 février 2020 13h00

Les vacances sont enfin derrière nous, ce qui signifie que les fans de football peuvent ouvrir leurs vrais cadeaux. La Ligue des champions est de retour et les huitièmes de finale s’annoncent incontournables. Tottenham, de Jose Mourinho, accueillera mercredi le RB Leipzig, prétendant au titre de Bundesliga, lors du match aller de la phase à élimination directe. Alors qu’un club peut être plus reconnaissable sur la scène de la Ligue des champions, cette confrontation est à peu près aussi uniforme et imprévisible que possible.

Tottenham Hotspur contre RB Leipzig

Quand: Mercredi 19 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: TNT, TUDN, UniMas

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les Spurs ont en fait dépensé de l’argent dans la fenêtre de transfert de janvier pour améliorer leur équipe qui patauge. Les ajouts de l’ailier Steven Bergwijn et du milieu de terrain Gedson Fernandes ont donné à Mourinho des options intéressantes en ce qui concerne sa meilleure formation. La forme récente de Tottenham depuis ces mouvements s’est améliorée, ce qui suggère que le moral a également remonté. Un retour en Ligue des champions la saison prochaine semble désormais à portée de main au niveau national, mais son attention doit être concentrée sur une très bonne équipe de Leipzig. Ce sera difficile pour les Spurs sans les services du fils blessé Heung-min ou de Harry Kane, mais le talent est là pour faire une autre course profonde dans cette compétition.

La pause hivernale n’a pas été bonne pour RB Leipzig. Après être devenue championne de première mi-temps en Bundesliga, l’équipe est revenue avec une forme incohérente. Le RB Leipzig a renoncé à son avance au sommet de la table au Bayern Munich et se retrouve dans une bataille au coude à coude. La vie ne sera pas beaucoup plus facile en Europe lorsque l’équipe affrontera une équipe de Spurs affamée de prouver que la saison dernière en finale n’était pas un hasard. Pour aggraver les choses, le meilleur buteur de Leipzig, Timo Werner, est devenu froid devant le but. Si les Allemands ont une chance de passer ce tour, l’équipe a besoin de lui pour retrouver sa forme de première mi-temps.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.