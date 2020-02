Chaîne de télévision, Comment regarder

Le Club de Bruges et Manchester United ont emprunté des voies différentes pour se rendre aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Alors que Bruges a atteint les huitièmes de finale en tant qu’équipe de troisième place en Ligue des champions, United a progressé dans la phase de groupes de la compétition. Après un groupe intimidant en Ligue des champions, Bruges prend une autre puissance européenne jeudi en huitièmes de finale.

Club Brugge contre Manchester United

Quand: Jeudi 20 février

Temps: 12 h 30 ET

LA TÉLÉ: UniMas

Le Club de Bruges a terminé troisième de son groupe de Ligue des champions, ce qui était le meilleur scénario pour le club étant donné que les géants européens Paris Saint-Germain et Real Madrid étaient dans le groupe avec eux. Alors qu’une place dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa n’est pas où l’équipe voulait être, un match nul contre Manchester United présente une autre énorme opportunité pour le club. Emmanuel Dennis a mené Bruges avec deux buts en phase de groupes de la Ligue des champions et devra probablement revenir sur la feuille de match dans ce match pour donner à son équipe un avantage avant la deuxième étape à Old Trafford.

Manchester United a survolé son groupe de la Ligue Europa, les quatre buts de Mason Greenwood dans la compétition ayant rythmé les Red Devils jusqu’à présent. Dans une compétition comme celle-ci, la composition de Manchester United décidera plus ou moins jusqu’où elle ira. Avec une chance de gagner une place en Ligue des champions grâce à la Premier League, bien que ce ne soit pas une garantie, United pourrait pousser ses jetons dans cette compétition, le vainqueur gagnant automatiquement une place en Ligue des champions l’année prochaine.

