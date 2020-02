Chaîne de télévision, Comment regarder

Tijuana ou Guadalajara peuvent franchir une étape essentielle vers l’obtention d’une place pour les séries éliminatoires de Clausura lors de leur rencontre à l’Estadio Caliente vendredi soir. Chaque équipe a remporté un seul match lors de ses six premières sorties dans ce deuxième volet de la campagne 2019-20 Liga MX, assis à six points chacun avant la semaine 7.

Club Tijuana contre Guadalajara

Quand: Vendredi 21 février

Temps: 22h00. ET

LA TÉLÉ: FS2, FOX Deportes

En dépit de la publication de chiffres presque identiques à ce jour dans le Clausura – Guadalajara est un meilleur différentiel de buts – il semble plus de raisons d’être optimiste si vous êtes un supporter de Tijuana.

Les deux tenues sont restées sans victoire en championnat depuis leur triomphe lors de leurs matchs d’ouverture de la Clausura, mais Tijuana reste invaincu à domicile et est toujours à la recherche de la Copa MX. L’équipe a atteint les quarts de finale après avoir décroché une victoire sur Morelia et deux victoires contre l’Atletico San Luis le mois dernier.

En revanche, Guadalajara a déjà été éliminé de la compétition de coupe et n’a pas goûté à la victoire depuis cette victoire de la semaine 1 contre Juarez le 12 janvier. n’a pas réussi à garder une feuille blanche lors de ses trois dernières sorties.

Les livres d’histoire montrent également que Chivas n’a pas bien fait à Tijuana, perdant sept de ses neuf visites à Estadio Caliente. En fait, Guadalajara n’a pas battu Tijuana loin de chez lui depuis sa première visite au sol en septembre 2011 dans une étroite victoire 1-0.

Les hommes de Gustavo Quinteros ont accumulé un impressionnant record défensif cette saison et ont concédé huit buts en six matchs, avec seulement deux équipes qui ont perdu moins, mais ils ont des inquiétudes sur l’attaque. Tijuana a marqué plus d’un but en seulement deux de ses 10 sorties à ce jour cette année civile, dont une lors d’une victoire 3-1 en Copa MX à domicile contre Morelia.

Guadalajara tentera désespérément de mettre fin à sa sécheresse de sept victoires en territoire difficile, bien que les pressions de la montée du classement pourraient voir les deux équipes lutter pour en tirer pleinement parti.

