Chaîne de télévision, Comment regarder

La semaine 25 de la Liga se déroule avec le Real Madrid qui cherche à continuer en haut de la table, mais un gigantesque match de Ligue des champions approche à grands pas et l’équipe pourrait être prise en regardant un peu trop contre Levante samedi.

Levante vs. Real Madrid

Quand: Samedi 22 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: être au sport

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Après plus de 20 matchs sans défaite, qui remontent à décembre, le Real Madrid s’est un peu effondré après une élimination choquante de la Real Sociedad en Coupe d’Espagne et un nul contre le Celta Vigo en championnat. Les deux matches étaient à domicile, ce qui a semé le doute après une série de résultats et de performances quasi parfaite de l’équipe de Zinedine Zidane. Le Real Madrid n’est plus qu’à un point de Barcelone, qui évolue devant l’équipe ce week-end et pourrait être en tête du classement au moment du coup d’envoi de Madrid contre Levante.

Après le match de samedi contre Levante, Madrid connaît l’une de ses plus grosses semaines de la saison. L’équipe joue le match aller de sa huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester City, puis accueille le Barça pour un potentiel El Clásico décisif à Santiago Bernabéu. En raison de ces deux matchs massifs qui pourraient façonner toute sa saison, Madrid ne peut pas être blâmé pour son avenir et Zidane devrait reposer quelques-unes de ses grandes stars. C’est là que Levante peut profiter. Levante a remporté quatre de ses six derniers matchs à domicile et est connu pour rendre les choses incroyablement difficiles pour les grandes équipes.

