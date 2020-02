Chaîne de télévision, Comment regarder

Dans une saison folle pour le basket-ball universitaire et le Big Ten, le n ° 7 du Maryland est actuellement au sommet de la conférence. Les Terrapins auront un adversaire coriace dimanche dans l’Ohio State No. 25, mais le Maryland est actuellement sur une séquence de neuf victoires consécutives avec sa dernière défaite il y a plus d’un mois.

Maryland contre Ohio State

Quand: Dimanche 23 février

Temps: 16h00. ET

LA TÉLÉ: CBS

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Le meilleur joueur des Terrapins (22-4, 12-3) est le gardien principal Anthony Cowan Jr., qui mène l’équipe avec 16,7 points par match. L’attaquant de deuxième année Jalen Smith est également en moyenne de 15,4 PPG et a un rebond de 10,5 en tête par équipe. Aaron Wiggins, un garde de deuxième année, est en moyenne à deux chiffres avec 10,1 PPG. Ce sont des statistiques comme celle-là qui rendent le Maryland si difficile à protéger. Un trio de joueurs peut vous battre n’importe quelle nuit. Lors du dernier match de l’équipe contre Northwestern, une victoire de 76-67, quatre joueurs différents ont marqué à deux chiffres. Smith a sans doute eu son meilleur match de la saison, marquant 22 points et récoltant 19 rebonds.

Ohio State (17-9, 7-8) pourrait avoir moins de .500 sur la route cette saison, mais l’équipe a un avantage considérable à domicile, entrant dans le match avec une fiche de 13-2. Les Buckeyes n’ont pas réussi à décrocher une victoire sur la route contre l’Iowa n ° 20 jeudi. Dans la défaite 85-76, quatre joueurs ont marqué à deux chiffres, dont EJ Liddell, qui a récolté 17 points et récolté huit rebonds. Avant la défaite contre l’Iowa, l’Ohio State avait remporté cinq des six matchs.

