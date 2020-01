Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Nets et les Lakers se sont affrontés deux fois au cours de la pré-saison avec Brooklyn qui a balayé les deux compétitions. C’était il y a près de trois mois et le basket-ball d’octobre n’est pas exactement une indication de l’endroit où les équipes seront en janvier, février ou même juin. Ce que nous savons au début de cette saison, c’est que les Nets ont du mal à trouver des victoires, tandis que les Lakers ressemblent à une équipe de calibre de championnat.

Lakers vs. Nets

Quand: Jeudi 23 janvier

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

LeBron James et Kyrie Irving ont une histoire de leurs jours sur les Cavaliers, dans lesquels ils ont remporté un championnat. Pour la première fois cette saison, les deux s’affronteront sur le bois franc. Kyrie n’a pas joué lors de la défaite de lundi soir 117-111 contre les 76ers de Philadelphie, l’équipe ayant choisi de lui faire reposer ses ischio-jambiers. Les Nets sont actuellement à la huitième place de la Conférence de l’Est avec un dossier de 18-24 et ont des bouleversements internes avec Irving faisant des commentaires sur l’équipe “pièces manquantes”. Ils auront besoin d’Irving pour intensifier et ces pièces manquantes pour apparaître jeudi soir s’ils veulent éviter de perdre leur cinquième match consécutif.

Alors que les Nets luttent contre la concurrence, LeBron James, Anthony Davis et les Lakers ont ressemblé à un véritable concurrent pour un autre championnat NBA dans l’histoire de la franchise. Les Lakers sont les premiers de la Conférence Ouest, mais ont subi une défaite de 139 à 107 contre les Celtics et sont au milieu d’un voyage de cinq matchs sur la route. Davis mène l’équipe à la fois aux points (26,6 par match) et aux rebonds (9,3), tandis que James affiche une moyenne de 25,2 points par match et une équipe de 11 passes décisives.

