Chaîne de télévision, Comment regarder

Les DC Defenders dirigés par le quart Cardale Jones sont l’une des deux équipes invaincues de la XFL. Dimanche soir, ils se dirigent vers le Dignity Health Sports Park pour affronter les Wildcats de Los Angeles, qui n’ont pas encore enregistré leur première victoire de la saison. Les défenseurs à indice d’octane élevé et la défense d’arrêt peuvent-ils prévaloir pour une troisième semaine consécutive ou les Wildcats obtiendront-ils leur première victoire devant leurs fans à domicile?

DC Defenders contre Los Angeles Wildcats

Quand: Dimanche 23 février

Temps: 18 h 00 ET

LA TÉLÉ: FS1

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Ce n’est que la semaine 3 de la saison XFL, mais les DC Defenders se sont rapidement imposés comme l’un des meilleurs de la ligue. L’équipe de l’entraîneur-chef Pep Hamilton est parfaite 2-0 et au sommet du classement de la XFL Est. DC a battu Seattle lors de la semaine 1 et a prouvé que ce n’était pas un coup de chance avec un blanchissage de 27-0 des Gardiens de New York lors de la semaine 2. Les défenseurs ont surclassé les adversaires 58-19 lors de ces deux combats et l’attaque offensive commence avec le quart-arrière Cardale Jones. L’ancien produit de l’Ohio State mène la ligue au passage avec 519 yards et possède une flopée d’armes au large receveur, dont DeAndre Thompkins, Rashad Ross et Eli Rogers. Sa ligne de défense a enregistré trois sacs contre New York. Attendez-vous à ce que la défense soit perturbatrice dimanche soir lors d’une attaque des Wildcats de Los Angeles qui a connu des difficultés offensives.

Les Wildcats de Los Angeles ont perdu leur deuxième match de suite après une bataille de va-et-vient avec les Renegades de Dallas au cours de la semaine 2. Los Angeles a pris une avance de 3-0 et a ensuite maintenu Dallas à deux buts consécutifs. Le quart-arrière Josh Johnson a frappé Nelson Spruce avec cinq minutes à faire au cours du quart et une conversion subséquente de trois points a mis l’équipe locale à un. Cependant, dans la dernière minute, les Renegades, le porteur de ballon Cameron Artis-Payne, ont pris le relais de 17 mètres pour sceller l’accord et donner à Dallas la victoire 25-18. Si les Wildcats veulent éviter une autre défaite à domicile, ils devront s’améliorer des deux côtés du ballon. Johnson a complété 18 des 34 passes pour 196 yards et deux scores, tous deux à Spruce, qui mène la ligue avec 192 yards reçus. Cependant, leur jeu de course a marqué 57 verges au total. En tant qu’unité, la défense a cédé plus de 450 yards, 305 à l’ancien quart-arrière d’Oklahoma Landry Jones et 99 à Artis-Payne dans la journée. Cela ne sera pas plus facile avec l’arrivée des Defenders en ville.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.