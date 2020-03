Chaîne de télévision, Comment regarder

Le Michigan a un voyage sur la route très important aujourd’hui lorsqu’ils se rendent dans l’État de l’Ohio pour affronter les Buckeyes. Cela a des implications pour le Big 10 pour les deux équipes, ce qui pourrait changer le classement dans le Big Ten. Le Michigan a besoin d’une victoire pour avoir une chance au bris d’égalité face à face avec OSU.

Michigan vs Ohio State

Quand: Dimanche 1 mars

Temps: 16h00. ET

LA TÉLÉ: CBS

Diffusions en direct: fuboTV (regarder gratuitement), CBS All Access (Essayez-le GRATUITEMENT maintenant!)

La dernière fois que le Michigan a remporté un match à Columbus, c’était en 2014, parlons de l’avantage du terrain pour l’Ohio State, ils devront faire quelque chose de différent pour sortir de Value City Arena avec un doublé. Les Wolverines se sentiront beaucoup plus à l’aise s’ils ont Eli Brooks disponible, ce sera une décision de jouer aujourd’hui. Ohio State mène cette série de tous les temps avec Michigan 98-78 et cherchera à améliorer ce nombre cet après-midi.

Compositions projetées

État de l’Ohio: C.J. Walker (8,1 ppg), Duane Washington Jr. (11,0 ppg), Luther Muhammad (7,0 ppg), Andre Wesson (9,1 ppg), Kaleb Wesson (14,0 ppg).

Michigan: Zavier Simpson (13,0 ppg), Franz Wagner (11,2 ppg), Isaiah Livers (13,4 ppg), Brandon Johns Jr. (6,3 ppg), Jon Teske (11,8 ppg).

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

