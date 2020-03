Chaîne de télévision, Comment regarder

La Major League Soccer entame sa 25e saison ce week-end avec de superbes matchs de la première semaine. Dans celui-ci, le Minnesota United fait le voyage vers Providence Park à Portland pour un match du dimanche soir contre les Portland Timbers.

Portland Timbers contre Minnesota United

Quand: Dimanche 1 mars

Temps: 19 h 30 ET

LA TÉLÉ: FOX, FOX Deportes

Les Portland Timbers et Minnesota United ont marqué de nombreux buts lors de leurs matchs préparatoires. Je m’attendais à une liaison avec la puissance de feu et les équipes offensives de ces deux équipes. Portland a rencontré le Minnesota lors du week-end d’ouverture de la MLS au cours des deux dernières années et a connu des matchs avec des scores élevés les deux dernières fois.

Portland Timbers

Composition prévue (4-2-3-1): Clark; Moreira, Mabiala, Zuparic, Villafana; D. Chara, Paredes; Y. Chara, Valeri, Blanco; Mora

Minnesota United

Composition prévue (4-2-3-1): Meunier; Metanire, Opara, Boxall, Gasper; Alonso, Gregus; Finlay, Molino, Lod; Amarilla

