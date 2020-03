Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Brooklyn Nets se rendent au TD Garden de Boston ce soir alors qu’ils affrontent une chaude équipe des Celtics de Boston chez eux. Le Jardin a été un endroit difficile à jouer cette année et avec cette équipe des Nets en difficulté, il peut être difficile à regarder. Les Nets ont connu une séquence de six défaites consécutives après avoir perdu un match difficile contre le Heat de Miami samedi et tenteront de rester compétitifs dans la Conférence de l’Est ce soir.

Filets contre Celtics (-5)

Quand: Mardi 3 mars

Temps: 19 h 30 ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les Celtics devraient avoir Kemba Walker dans leur alignement ce soir, mais perdront Jayson Tatum avec une maladie non divulguée. Les Nets auront toujours une bataille difficile à jouer dans l’un des endroits les plus difficiles à jouer de la NBA, avec des équipes adverses en moyenne seulement 43,5 pour cent de tir au TD Garden.

Composition des Brooklyn Nets

PG S. Dinwiddie

SG Joe Harris

SF Caris LeVert

PF T. Prince

C Jarrett Allen

Boston Celtics – Composition de départ

PG Kemba Walker

SG Marcus Smart

SF Jaylen Brown

PF G. Hayward

C Daniel Theis

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

