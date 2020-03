Chaîne de télévision, Comment regarder

Les New York Guardians et Dallas Renegades prendront le terrain aujourd’hui en action XFL. Les deux équipes ont partagé leurs quatre premiers matchs de la saison et ont eu des problèmes au poste de quart-arrière. C’est un match très important pour ces équipes pour se préparer au succès dans la seconde moitié de la saison.

New York Guardians (+6) contre Dallas Renegades

Quand: Samedi 7 mars

Temps: 17h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Dallas sera sans son quart-arrière, Landry Jones qui est blessé au genou et cela pourrait être la meilleure chose pour les Renegades. Ils ont eu du mal avec Jones à la barre et chercheront une étincelle avec leur nouveau quart-arrière sous le centre.

New York recherchera des victoires consécutives cette semaine avec son deuxième quart-arrière. Leur attaque a eu du mal toute la saison à monter sur la planche et à déplacer le ballon. Ils chercheront à se remettre sur la bonne voie cette semaine et, espérons-le, profiteront du changement de quart des Renegades.

Prédiction: Vous devez prendre les Renegades dans ce jeu, ils ont besoin d’une étincelle de leur nouveau QB et je pense que leur attaque s’efforcera sans Landry Jones là-dedans. De plus, prenez le dessous dans celui-ci parce que ces deux équipes ont un score faible. Choix: Dallas Renegades (-6) Moins de: 37

