Chaîne de télévision, Comment regarder

Tottenham Hotspur affrontera RB Leipzig au Red Bull Arena ce soir alors que la Ligue des champions reprendra le match. Il y a eu beaucoup de matchs reportés à cause du Coronavirus, mais la Ligue des champions est toujours aussi solide.

RB Leipzig vs. Tottenham

Quand: Mardi 10 mars

Temps: 16h00. ET

LA TÉLÉ: TNT, TUDN, Univision

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Tottenham entre dans ce match et a besoin d’une victoire sur la route pour passer aux quarts de finale. Ils devront se concentrer sur la défense pour garder le RB Leipzig hors du tableau de bord pour avoir la chance d’avancer. Si Leipzig marque un but, cela forcerait Tottenham à en marquer trois ou plus s’ils souhaitent continuer.

Gamme Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas, Dele

Composition de Leipzig: Gulasci, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Sabitzer, Laimer, Mukiele, Schick, Nkunku, Werner

