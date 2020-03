Chaîne de télévision, Comment regarder

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera le Japon ce soir lors de la finale du tournoi, après avoir remporté ses deux premiers matchs de la SheBelieves Cup 2020. Le match se jouera au Toyota Stadium de Frisco, au Texas, où les États-Unis ont une fiche de 9-0-0 au Toyota Stadium et tenteront de décrocher leur dixième victoire ce soir.

USA vs Japon

Quand: Mercredi 11 mars

Temps: 19h00. ET

LA TÉLÉ: TUDN & ESPNEWS

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Même avec les inquiétudes concernant le coronavirus, la foule devrait être à pleine capacité pour le match ce soir, cela pourrait changer au cours des deux prochaines semaines, mais ce soir, ils joueront avec des fans dans le stade. Les États-Unis ont besoin d’au moins une victoire ou une égalité contre le Japon pour remporter le championnat à la 2020 SheBelieves Cup. Ce serait également leur troisième titre de Coupe lors des cinq derniers tournois organisés.

Les femmes américaines ont un record de tous les temps de 28-1-8 contre le Japon et ont marqué 106 buts tout en n’en accordant que 29. Cela mènera à notre prédiction ci-dessous dans un affrontement unilatéral avec les États-Unis mettant en scène leurs fans à Stade Toyota au Texas.

Prédiction: Personne n’a été en mesure d’arrêter les US Women cette année dans la SheBelieves Cup et je ne vois pas le Japon comme cette équipe pour le moment, vous devez vous en tenir au gardien de but de l’USWNT et à sa puissance de feu offensive dans ce match.

Choix: USA 4 Japon 0

