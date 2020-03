Chaîne de télévision, Comment regarder

La Liga MX continue dimanche avec trois matches de plus et l’une des seules ligues qui n’ont pas été reportées ou suspendues. Toluca se rendra à l’Estadio Nemesio Diez pour affronter Atlas dimanche après-midi.

Toluca vs Atlas

Date: 15 mars 2020

Temps: 14 h 00 HE

Chaîne TV: Univision, TUDN USA, ESPN Deportes

Diffusion en direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Toluca n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Clausura mais devrait être à pleine puissance en entrant dans ce match pour affronter une équipe d’Atlas en difficulté. Alors qu’Atlas vient de perdre 2-1 contre Chivas au Clasico Tapatio, ils cherchent à renverser la vapeur même après toutes les blessures que leur équipe a subies. Hugo Nervo sera absent ce match après avoir été expulsé la semaine dernière.

Toluca Début XI attendu: Alfredo Talavera; Luis Donaldo Hernandez, Jonathan Maidana, Adrian Mora, Anibal Chala; William, Javier Guemez; Felipe Pardo, Leonardo Fernandez, Giovanny Leon; Michael Estrada

Atlas prévu à partir du XI: Camilo Vargas; Jose Abella, Diego Barbosa, Conti allemand, Ismael Govea; Angel Marquez, Lorenzo Reyes; Edson Rivera, Luciano Acosta, Marcelo Correa; Ignacio Jeraldino

Prédiction: Toluca ressemble à l’équipe la plus forte aujourd’hui et ne devrait pas avoir beaucoup de mal avec Atlas et son équipe blessée. Choisir: Toluca ML (-140)

