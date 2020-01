Chaîne de télévision, Comment regarder

Jeudi, Tiger Woods fera ses débuts en 2020 au Farmers Insurance Open au Torrey Pines Golf Course. Non seulement c’est la première fois que Woods le met en compétition dans la nouvelle année, mais c’est sa chance de battre un record de longue date du PGA Tour. Tiger a remporté ce tournoi sept fois au cours de sa carrière. S’il le fait une huitième fois, il brisera une égalité avec Sam Snead et détiendra le record de tous les temps en tournée avec 83 victoires.

Assurance des agriculteurs ouverte

Quand: Jeu. 21 janvier – dim. 26 janvier

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: Golf Channel

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Bien qu’il ait remporté un total de huit victoires à Torrey Pines (sept agriculteurs, un US Open), Tiger n’est pas le favori des paris entrant dans le tournoi. Au lieu de cela, les joueurs devant lui sont Rory McIlroy et Jon Rahm, qui ont remporté le tournoi en 2017.

Neuf des 20 meilleurs joueurs classés dans le monde seront sur le terrain en compétition pour un prix total de 7,5 millions de dollars. Le numéro un mondial Brooks Koepka est de retour de blessure, mais ne participera pas ce week-end. Xander Schauffele, Justin Rose, Patrick Reed et Tony Finau participeront également.

Rose est la championne en titre après avoir tiré 21 sous pour vaincre Adam Scott par deux coups en 2019. Jason Day, Brandt Snedeker, Bubba Watson et Nick Watney sont les autres vainqueurs passés jonchés parmi le peloton.

Tiger Woods détient le record du tournoi avec un score total de 22 sous, qu’il a réussi à remporter en 1999. La superstar de renommée mondiale se détache du capitaine des États-Unis pour une victoire dramatique derrière la victoire de la Coupe des Présidents en Australie pour clôturer 2019. Une pause dans le jeu pourrait provoquer un peu de rouille, mais s’il la secoue et redécouvre cette même forme, l’histoire pourrait être brisée.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.