Chaîne de télévision, Comment regarder

20 mars 2020 16:53

Nous avons un autre versement de SmackDown cette semaine au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Ce sera la deuxième semaine sans fans, mais la WWE prévoit une programmation fantastique pour vendredi.

Plus tôt dans la semaine de Monday Night Raw, Edge, Undertaker et Randy Orton se sont présentés. C’est un peu bizarre de les voir se produire sans les fans, mais j’ai été impressionné par la beauté du spectacle. Attendez-vous à une autre grande performance des stars de la WWE.

WWE: Friday Night SmackDown

Date: Vendredi 20 mars 2020

Temps: 20 h ET

Chaîne TV: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Ce soir est un grand spectacle et nous pourrions les voir annoncer les matchs de WrestleMania 36, ​​qui devraient coïncider avec l’hôte et le plus récent membre de la WWE Rob Gronkowski qui apparaît ce soir avec la superstar de la RAW, Mojo Rawley. Bill Goldberg s’attend à signer son contrat WrestleMania contre Roman Reigns et je m’attendrais à voir une action au cours de cette confrontation entre les superstars de la WWE.

