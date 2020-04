Chaîne de télévision, Comment regarder

Ce soir, ce sera le dernier SmackDown de la WWE avant le très attendu WrestleMania 36, ​​qui aura lieu ce week-end. La WWE a tellement en réserve pour les fans qu’elle couvrira deux jours, le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

SmackDown sera le leader de WrestleMania, alors attendez-vous à beaucoup d’histoires amusantes et de battage médiatique pour le grand événement ce week-end.

WWE: Friday Night SmackDown

Date: Vendredi 3 avril 2020

Temps: 20 h ET

Chaîne TV: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

La WWE attend une apparition de John Cena, qui répondra à la proposition de «Firefly Fun House Match» de Bray Wyatt. SmackDown Tag Team Champions sera également dans la maison avec The New Day et The Usos sur MizTV avec The Miz et John Morrison.

Roman Reigns et Bill Goldberg devaient initialement faire partie de l’émission ce soir, mais il semble qu’ils aient été supprimés. Cela était censé expliquer qui serait le remplaçant de Reigns pour WrestleMania 36, ​​mais ils semblent garder cette surprise pour ce week-end.

