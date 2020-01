Chaîne de télévision, Comment regarder

Personne ne capture tout à fait l’esprit des événements des étoiles comme le fait la LNH avec ses compétitions d’habiletés annuelles. Cette année n’est pas différente puisque la LNH a ajouté deux nouveaux événements pour pimenter la soirée à Saint-Louis. Les meilleures vedettes de la LNH et certaines des meilleures joueuses de hockey en Amérique du Nord seront pleinement exposées lors de cette soirée incontournable.

Compétition d’étoiles de la LNH

Quand: Samedi 24 janvier

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Au total, il y aura six épreuves, le tout commençant avec la compétition Fastest Skater. Dans cet événement, huit joueurs s’affrontent individuellement en faisant un tour complet autour de la patinoire. Simplement, le temps le plus rapide l’emporte. Si un ou plusieurs patineurs finissent à égalité pour le meilleur temps, ils iront pour un autre tour pour déterminer le vainqueur. L’an dernier, Conor McDavid, des Oilers d’Edmonton, a gagné pour une troisième année consécutive avec un temps de 13,378 secondes.

Deuxième de la gamme d’événements, le concours Save Streak, qui n’en est qu’à sa troisième année d’existence. Ici, les gardiens se relaient face à un groupe de neuf tireurs de divisions adverses lors de tentatives de tirs au but. Le gagnant est celui qui fait le plus d’arrêts. Si le tireur final du groupe de neuf (qui sera le capitaine) est sauvé, le groupe se réinitialise jusqu’à ce que le gardien soit battu. Henrik Lundqvist a remporté l’événement l’an dernier avec 12 arrêts consécutifs.

Si vous avez déjà vu une compétition d’habiletés de la LNH, vous le savez, vous l’adorez. Huit tireurs d’élite visent quatre cibles différentes, la plus rapide atteignant les quatre remportant le titre. L’an dernier, David Pastrnak, des Bruins, a remporté les quatre taureaux en 11,309 secondes. Henrik Sedin détient le record de tous les temps avec 7,3 secondes.

L’un des deux nouveaux événements de la compétition opposera une équipe de 10 des meilleures joueuses américaines contre 10 des meilleures au Canada. Trois lignes de trois avec un gardien de but s’affronteront dans un match de deux périodes de 10 minutes avec un chronomètre. Une règle amusante ajoutée pour cet événement est que toute pénalité commise entraînera un tir de pénalité.

Un autre événement historique qui existe depuis ce qui semble éternel: Hardest Shot. Intensifiez et faites exploser la rondelle aussi fort que possible. La vitesse maximale gagne. John Carlson des Capitals a remporté le titre l’an dernier avec une vitesse de pointe de 102,8 mph. Zdeno Chara a établi la marque de tous les temps à 108,8 mph en 2012.

L’événement final de la soirée est une toute nouvelle idée audacieuse qui attirera à coup sûr beaucoup d’opinions. Les joueurs seront surélevés de 30 pieds dans les airs par une plate-forme située derrière un but. Le but est de tirer sur différentes cibles avec différentes valeurs autour de la glace pour gagner des points. Chaque joueur recevra sept tirs pour gagner autant de points que possible pour ses équipes respectives. Il devrait être assez intéressant de voir comment se déroule ce nouvel événement et s’il captivera l’imagination comme les autres.

