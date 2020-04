Chaîne de télévision, Comment regarder

Au cours des dernières semaines, la WWE a diffusé du contenu préenregistré sur Monday Night Raw du Performance Center à Orlando, en Floride. Dans une tournure passionnante des événements, ils ont décidé de revenir aux programmes de télévision en direct à partir de cette semaine. Cela signifie que nous devrions obtenir des versions beaucoup plus grandes de Monday Night Raw à partir de maintenant avec un contenu fortement produit.

WWE: Monday Night Raw

Date: Lundi 13 avril 2020

Temps: 20 h ET / PT

Chaîne TV: USA Network

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Drew McIntyre ouvrira le spectacle après son combat à WrestleMania qui l’a vu remporter la ceinture du championnat après avoir battu Brock Lesnar. Il y aura trois matchs Women’s Money In The Bank qui commenceront à prendre forme pour la prochaine spéciale de la WWE.

Attendez-vous à voir des scénarios et des matchs de qualification pour le prochain spécial de la WWE, Money In The Bank, qui aura lieu le mois prochain. Ils n’ont pas annoncé les matchs spécifiques ce soir, mais ils ont confirmé que le WWE Hall of Famer, Jerry Lawler, reviendra au commentaire de l’épisode de Raw de ce soir.

