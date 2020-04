Chaîne de télévision, Comment regarder

Nous avons trois matchs aujourd’hui et pour commencer la troisième semaine avec le FC Juarez affrontant Monarcas, Necaxa contre San Luis, et vous pouvez trouver le calendrier de la semaine deux ci-dessous et les jours où vos équipes préférées joueront.

Ils voulaient donner à leurs fans quelque chose pour remplir leur temps pendant que la ligue est en pause en raison de la pandémie de coronavirus qui se produit à travers le monde.

Tournoi Liga MX FIFA 2020

Tigres UANL vs Atlas

Date: Samedi 18 avril

Temps: 14h00. ET

LA TÉLÉ: TUDN

Chaque équipe de Liga MX aura trois joueurs représentant leurs équipes respectives et tout commence le vendredi 10 avril. Le tournoi se compose d’une saison régulière de 17 matchs et de séries éliminatoires qui suivront, dont une série éliminatoire à huit équipes à élimination directe.

Horaire de la semaine 3

17/04/20 FC Juarez vs Monarcas Morelia – 15 h 00 HE

17/04/2020 Necaxa vs San Luis – 16h00 ET

17/04/2020 Puebla vs Queretaro – 22h00 ET

18/04/20 Tigres UANL vs Atlas – 14h00 ET

18/04/20 Cruz Azul vs Santos Laguna – 15h00 ET

19/04/20 UNAM vs Monterrey – 15h00 ET

19/04/20 Leon vs Pachuca – 21h00 ET

