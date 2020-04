Chaîne de télévision, Comment regarder

Par le personnel de FTW |

Ce sera la journée la plus longue du repêchage de la NFL 2020, les trois derniers tours commençant samedi à midi HE avec le quatrième tour. Beaucoup de joueurs qui devaient se rendre plus tôt ont fini par être pris au deuxième et troisième tour, avec une ruée sur les récepteurs larges au début du deuxième tour.

Repêchage NFL 2020: 4e à 7e rondes

Date: Samedi 25 avril 2020

Temps: 12 h 00 ET

LA TÉLÉ: ABC, ESPN, NFL Network, ESPN Deportes

Vous trouverez ci-dessous le projet d’ordre pour le quatrième tour. Je m’attendais à voir des micros solides dans ces prochains tours en raison du talent toujours au conseil d’administration, qui devrait être une journée passionnante pour les fans de la NFL.

Projet d’ordonnance de la quatrième ronde

107. Cincinnati

108. Washington

109. Détroit

110. NY Giants

111. Houston f / MIA

112. LA Chargers

113. Carolina

114. Arizona

115. Cleveland

116. Jacksonville

117. Minnesota f / TB via SF

118. Denver

119. Atlanta

120. NY Jets

121. Las Vegas

122. Indianapolis

123. Dallas

124. Pittsburgh

125. NY Jets f / CHI via NE

126. LA Rams

127. Philadelphie

128. Buffalo

129. NY Jets f / NE via BAL / NE

130. Minnesota f / NO

131. Arizona f / HOU

132. Minnesota

133. Seattle

134. Atlanta f / BAL

135. Pittsburgh f / TEN via MIA

136. Miami f / GB

137. Jacksonville f / SF via DEN

138. Kansas City

139. Las Vegas f / TB via NE *

140. Jacksonville f / CHI *

141. Miami *

142. Washington *

143. Baltimore *

144. Seattle *

145. Philadelphie *

146. Philadelphie *

* Choix compensatoire

