Chaîne de télévision, Comment regarder

Par le personnel de FTW |

27 avril 2020 19h55

Monday Night Raw continuera à être diffusé en direct du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Avec ou sans fans, les événements en direct que la WWE produit sont bien meilleurs que les images préenregistrées qu’ils sortaient il y a quelques semaines à peine.

La WWE a gardé leurs matchs quelque peu silencieux ces dernières semaines et il n’y a qu’un seul match qui est confirmé pour ce soir. C’est un match à triple menace entre Nia Jax, Asuka et Shayna Baszler.

WWE: Monday Night Raw

Date: Lundi 27 avril 2020

Temps: 20 h ET / PT

Chaîne TV: USA Network

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Le champion de la WWE Drew McIntyre et Seth Rollins officialiseront leur match pour le titre en signant le contrat de l’événement à la carte Money in the Bank qui aura lieu le mois prochain. Ils ont été dans une bataille en cours et nous verrons quel type de feux d’artifice sortira de la signature.

