Chaîne de télévision, comment regarder la XFL

Alors que les Renegades de Dallas et les Dragons de Seattle ont peut-être eu du mal à l’attaque lors de leur deuxième match de la saison XFL, les deux ont tout de même remporté leur première victoire. Les équipes entrent en compétition samedi pour continuer de gagner.

Dallas Renegades contre Seattle Dragons

Quand: Samedi 22 février

Temps: 17h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Dallas a une attaque et une défense équilibrées, avec sa moyenne de pointage à 17 points par match et sa défense permettant 16 PPG, qui est actuellement troisième de la XFL. Les Renegades ont battu les Wildcats de Los Angeles 25-18 le week-end dernier. Après que l’offensive ait été inefficace pendant trois quarts, les Renegades ont eu un quatrième quart-temps de 19 points. Le quart-arrière Landry Jones a lancé pour 305 verges et Cameron Artis-Payne a terminé avec 131 verges (99 se précipiter) et deux scores clés en deuxième mi-temps.

Seattle est en moyenne de 18 PPG et abandonne une moyenne de 20 PPG, ce qui signifie que ce devrait être un concours très équilibré. Si la vente de billets est une indication, les Dragons sont actuellement l’une des équipes les plus populaires de la XFL. Les Dragons viennent de remporter une victoire à domicile de 17-9 contre les Vipers de Tampa Bay. Tout comme Dallas, l’attaque de Seattle a bafouillé en première mi-temps, totalisant seulement 41 mètres, mais la défense a maintenu les Dragons à distance de frappe. Seattle n’a marqué qu’un seul touché offensif dans le match, mais c’était un point discutable car la défense a porté la charge. Le champ arrière des Dragons a dépassé les 100 mètres, Trey Williams et Kenneth Farrow contribuant chacun 45 mètres.

