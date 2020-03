CHAMPIONS LEAGUE | Le meilleur joueur dans chaque position selon l’UEFA Fantasy

Dans la liste d’aujourd’hui, nous voyons l’alignement des joueurs avec plus de points dans le Fantasy de la compétition elle-même, adapté à un système 4-2-3-1. Il a été difficile de faire un onze réaliste, car il y a des attaquants qui apparaissent comme des moyens, avec ce que nous avons trouvé la distribution la plus logique lors du maintien d’une relation entre la réalité et les positions assignées par ce mode de jeu:

1. Keylor Navas (POR) – 35 points

Le gardien du Paris Saint Germain est celui qui a le plus de points (35) en sa position. Ils suivent Manuel Neuer (Bayern München avec 31 points), Jan Oblak (Atlético de Madrid avec 30 points), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone avec 30 points) ou Roman Bürki (Borussia Dortmund avec 29 points) comme principaux poursuivants.

2. Juan Bernat et Renan Lodi (LI) – 41 points

Le club de la capitale française est également représenté dans la file gaucher de la défense, grâce aux 41 points de Juan Bernat, bien que dans ce cas-ci avec une égalité aux unités avec Renan Lodi. Ils sont suivis par d’autres partenaires de démarcation comme Andrew Robertson (Liverpool avec 31 points), Robin Gosens (Atalanta Bergamo avec 29 points) ou Marcelo Vieira (Real Madrid avec 27 points).

3. Felipe Augusto (DFC) – 45 points

Dans le cas des défenseurs, nous les avons divisés en deux avec le score le plus élevé et d’autres compagnons triés par points. Le Brésilien de l’Atlético de Madrid, avec 45 unités, a le plus dans toute la compétition. Ils sont suivis par la troisième à la sixième place d’autres comme Thiago Silva (Paris Saint Germain avec 39 points), Mats Hummels (Borussia Dortmund avec 38 points), Lukas Klostermann (RB Leipzig avec 36) ou Virgil Van Dijk (Liverpool avec 36).

4. Marcos Aoás “Marquinhos” (DFC) – 40 points

Sur l’axe de l’arrière apparaît le Brésilien, comme une défense dans le Fantasy même si nous l’avons surtout vu comme un pivot, avec 40 points. Ils suivent, en dessous de ceux mentionnés ci-dessus, Kaulidou Koulibaly (Napoli), Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone) ou César Azpilicueta (Chelsea), tous avec 33 unités.

5. Achraf Hakimi (LD) – 51 points

Le côté droit du Borussia Dortmund, qui reviendra au Real Madrid cet été après avoir terminé deux ans d’affectation, est la défense avec le plus de points (51) de Fantasy. Dans sa démarcation, d’autres occupants de la voie de droite de la défense le suivent comme Benjamin Pavard (Bayern München avec 45 points), Giovanni Di Lorenzo (Naples avec 41 points), Joshua Kimmich (Bayern München avec 36 points) ou Thomas Meunier (Paris Saint Germain avec 35 points). L’Allemand a été vu plus dans le noyau, mais apparaît comme une défense et, en cas de lecture, il le fait à droite.

6. Ilkay Gündogan (PIV) – 40 points

Dans le cas des pivots, nous avons suivi la même répartition que pour les centrales, avec les deux scores les plus élevés en matière de propriété et en mentionnant les persécuteurs en deux blocs. Le milieu de terrain de Manchester City, avec 40 points, est le milieu de terrain avec le score le plus élevé dans le Fantasy. Ils le suivent depuis la troisième place Thomas Partey (Atlético de Madrid avec 37 points), Carlos Casemiro (Real Madrid avec 36), Thiago Alcantara (Bayern München avec 35 points) et Jorge Luiz Frello “Jorginho” (Chelsea avec 35 points).

7. Lucas Tousart (PIV) – 38 points

Le milieu de terrain de l’Olympique de Lyon, fourni par le Hertha BSC après l’avoir acheté en hiver, se classe deuxième dans le noyau grâce à ses 38 points. Ils suivent, après ceux mentionnés ci-dessus, Mario Pasalic (Atalanta Bergamo avec 34 points), Saul Ñíguez (Atlético de Madrid avec 33 points), Corentin Tolisso (Bayern München avec 33 points) ou Marten De Roon (Atalanta Bergamo avec 29 points).

8. Serge Gnabry (MI) – 50 points

L’ailier gauche du Bayern München apparaît comme un milieu de terrain dans Fantasy, mais a tendance à internaliser sa position, de sorte que le contexte est optimal dans cette distribution. Ajoutez 50 points. Ils suivent Raheem Sterling (Manchester City avec 49 points), Fils Heung-min (Tottenham Hotspur avec 44 points), Emil Forsberg (RB Leipzig avec 34 points) ou Sadio Mané (Liverpool avec 29 points).

9. Mohamed Salah (MD) – 42 points

Dans la position de l’intérieur droit, la même chose se produit avec celle du côté gauche, où de nombreux joueurs apparaissent comme des milieux de terrain. L’Égyptien de Liverpool est celui qui a le plus de points (42), suivi de Angel Di Maria (Paris Saint Germain avec 36), Jadon Sancho (Borussia Dortmund avec 35) ou une triple égalité à 34 unités entre Riyad Mahrez (Manchester City), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et Takumi Minamino (RB Salzbourg / Liverpool).

10. Paulo Dybala (MCO) – 33 points

La Juventus Argentine est celle qui a le plus de points (33) dans cette démarcation ajustée à notre disposition tactique. Ils suivent Julian Brandt (Borussia Dortmund avec 31 points), Alejandro “Papu” Gómez (Atalanta Bergamo avec 29 points), Dani Olmo (Dinamo Zagreb / ​​RB Leipzig avec 29) ou Philippe Coutinho (Bayern München avec 27).

11. Robert Lewandowski (DC) – 65 points

Le meilleur tireur (11) de la compétition est également celui qui a le plus de points (65) dans le Fantasy de la compétition, étant directement responsable du Bayern München étant l’un des candidats au titre. Ils suivent Erling Haaland (RB Salzburg / Borussia Dortmund avec 55), Dries Mertens (Napoli avec 46), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain avec 44) ou Gabriel Jesus (Manchester City avec 36).