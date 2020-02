CHAMPIONS LEAGUE | Matchs, horaires et chaîne de télévision pour le match aller des huitièmes de finale

La Ligue des champions est de retour. La compétition européenne la plus importante au niveau des clubs débute cette semaine avec les quatre premiers matches aller qui auront lieu entre mardi et mercredi.

L’attente en valait la peine. Cette semaine, la Ligue des champions revient et comme d’habitude en huitièmes de finale, les qualifications sont divisées en deux semaines. Cette semaine, nous allons profiter des quatre premiers matchs aller et du prochain des quatre derniers. Pour l’instant voyons les matchs qui nous attendent mardi et mercredi.

Mardi 18 février

Le coup d’envoi des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu ce mardi. Dans la Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid fera face à la Liverpool, l’actuel champion à 21h00 (Movistar Champions League). L’équipe rojiblanco a terminé deuxième du groupe D derrière la Juventus tandis que l’équipe rouge a remporté la première place du groupe E.

A Dortmund, nous vivrons le duel entre le Borussia Dortmund et le PSG à 21h00 (Movistar League of Campones). L’équipe allemande a réussi à se qualifier comme deuxième du groupe F le dernier jour alors que les Parisiens n’avaient pas de rival et étaient premiers dans le groupe A.

Mercredi 19 février

Mercredi, deux autres huitièmes matchs seront joués. Au stade Atleti Azzurri d’Italia, le Atalanta recevra àValence à 21h00 (Movistar Champions League). L’équipe italienne a obtenu la qualification pour le deuxième tour le dernier jour après avoir atteint la deuxième place dans le groupe C. Pour sa part, l’équipe qui a remporté un match de haut niveau et a terminé première du groupe H.

Pour terminer la première semaine du huitième Tottenham sera mesuré à Leipzig à 21h00 (Movistar Champions League). Les Anglais ont retracé le vol et terminé la phase de groupes à la deuxième place tandis que les Allemands font partie des révélations de ce champion et ont réussi à se qualifier comme premier du groupe G.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!