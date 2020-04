Changements dans la League of Ascent, coup dur pour les filiales féminines

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Lundi 27 avril 2020, p. 2

La suspension de la promotion et de la descente est un coup direct pour les branches féminines, comme le club UdeG de Leonas Negras, qui a plus de 15 ans d’histoire et nous sommes prêts avec toutes les infrastructures pour atteindre la Ligue Mx, mais nous dépendons de que l’establishment des hommes peut monter, a déclaré le stratège Alejandro Mendoza.

Je suis un peu surprise que le football féminin ne soit pas pris en compte dans ce débat, a-t-elle déclaré, expliquant que si l’équipe n’est pas économiquement viable, le conseil d’administration de l’Université de Guadalajara pourrait retirer le soutien qu’elle a accepté de leur apporter depuis 2016, date à laquelle elle est devenue connue. la création de la Ligue féminine Mx.

Le conseil a commencé à soutenir l’équipe universitaire Leonas Negras il y a quatre ans pour la professionnaliser; Les filles ont tout ici: des vestiaires, des nutritionnistes, des psychologues, des médecins, une assurance contre les blessures, où s’entraîner ou se réadapter, mais avec la ligue d’expansion, le budget serait limité et je ne sais pas ce qui arriverait à toute la structure que nous avons, a-t-il averti.

Le conseil de fondation soutient non seulement les 28 joueurs qui composent le représentant de Leonas Negras, mais a également soutenu la création d’un centre d’initiation destiné à se transformer en une carrière dans laquelle 42 footballeurs s’entraînent déjà.

Depuis leurs fondations avec l’Université de Guadalajara, les Lionnes noires ont excellé dans le secteur amateur en se couronnant dans la ligue de Cordoue, où participent des équipes de pilotes d’Atlas et de Chivas, ainsi que dans la Major League féminine. Cette saison, ils attendent la reprise des activités pour disputer les quarts de finale du tournoi universitaire.

Mendoza a souligné que depuis qu’il ne faisait pas partie de la Ligue Mx, plusieurs joueurs ont quitté l’équipe lorsqu’ils ont reçu des propositions des équipes de première division, telles que Miriam García, qui est à Chivas, et Johana Robles, milieu de terrain de l’Atlas.

De plus, ils ont formé des éléments qui se démarquent dans le tournoi professionnel, comme Tania Morales, capitaine de Guadalajara; Carla Rossi, entraîneure de Tijuana; Jorge Gómez, stratège de Puebla, et Christina González, assistante technique de Pachuca.

Nous sommes supérieurs à de nombreuses équipes qui participent actuellement à la Ligue féminine Mx, mais pour beaucoup de mérite sportif que nous avons, l’histoire ou l’infrastructure et d’autres, nous dépendons entièrement de l’équipe masculine et en éliminant la promotion qu’ils nous effacent, a-t-il déploré. Nous verrons plus tard les effets de cette décision. Je souhaite que ce soit reconsidéré.

Il a noté que la décision prise par la Fédération mexicaine de football (FMF) nuit non seulement au projet de Leonas Negras, mais met également en danger les filiales de Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas et Zacatepec, qui ont récemment commencé à parier sur la football féminin.

Il y a des rumeurs selon lesquelles il est prévu d’augmenter la première division à 20 équipes, je ne sais pas s’il y a une possibilité qu’il y ait une franchise Black Lions; De toute évidence, la position institutionnelle a toujours été de progresser dans le sport, mais face à toutes ces affectations et effets secondaires, ce serait une alternative, a ajouté Mendoza.

Jorge Dávalos, directeur technique des Black Lions, a déclaré dans une interview pour le portail Marca Claro que la décision de la FMF entraînera non seulement des pertes d’emplois, mais coupera également le processus de formation pour plusieurs générations.

Dans le thème sportif des joueurs, beaucoup est perdu; des enfants aux petites écoles, où ils sont capturés, puis développés puis promus, et toutes ces décisions compliquent grandement cette étape. Des générations de joueurs seront perdues ici.

La FMF a suscité la controverse après avoir approuvé une suspension de six ans de la promotion et de la relégation en première division vendredi, en plus du circuit d’argent devenu une ligue d’expansion dans laquelle les footballeurs de moins de 23 ans joueront.

