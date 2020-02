Chaque défilé du Super Bowl serait mieux avec Jason ou Travis Kelce

Lorsque le directeur général des Chiefs de Kansas City, Brett Veach, est monté sur scène lors de la célébration de la victoire du Super Bowl de l’équipe, il a promis à la foule qu’il serait bref.

“Je vais garder ça court et doux parce que soyons réels, nous sommes tous venus ici pour entendre le discours de Travis Kelce, non?”

Oui, Kelce était incontestablement l’attraction principale. Et il a prononcé le discours le plus divertissant de la journée, que l’on peut voir ci-dessous:

“Qu’avons-nous fait? Nous avons déchaîné une bombe de cochons sur tout le monde! », A déclaré Kelce. «Vingt-quatre à rien. Je n’essaye pas de l’entendre. Down 10. Je n’essaye pas de l’entendre. Quatrième quart-temps, six et tout ce qui reste sur l’horloge, en baisse de 10. Pssh. Pssssh. Pssshhhhhh. Nous avons eu Patrick Mahomes et Andy Reid, bébé. »

Les Chiefs ont surmonté des déficits à deux chiffres dans leurs trois victoires en séries éliminatoires – ce qu’aucune équipe n’a jamais fait auparavant – et ont remporté les trois matchs par au moins 11. Dans le Super Bowl, Kansas City a marqué trois touchés au cours des sept dernières minutes à battre les 49ers, 31-20.

Kelce a terminé son discours en guidant la foule à travers un copieux: «Tu dois te battre pour ton droit de faire la fête.» Les paroles des Beastie Boys sont devenues un cri de ralliement pour Kelce pendant les dernières semaines de la saison.

Le discours serré était très attendu non seulement parce qu’il est l’une des plus grandes personnalités de la NFL, mais aussi parce que son frère Jason Kelce a prononcé un discours incroyablement mémorable lors du défilé du Super Bowl des Eagles deux ans plus tôt.

Jason Kelce a eu une tenue ridiculement extravagante à son défilé qui lui a fait ressembler à une version verte du sultan d’Aladdin. Travis a opté pour un manteau Louis Vuitton au prix de 18 600 $ et une ceinture de champion de la WWE enroulée autour de sa taille.

Le manteau cher ne l’a pas empêché de s’amuser pendant le défilé. Kelce a dit à la foule qu’il portait environ la moitié de la bière qu’il essayait de boire, et – eh bien – il ne mentait pas.

Kelce a également payé un joli sou pour s’assurer que ses coéquipiers pouvaient aussi célébrer.

Travis Kelce a donné à chacun de ses coéquipiers Chiefs une bouteille de 140 $ de whisky canadien Crown Royal XR Blended avec un sac brodé personnalisé. «Je voulais faire quelque chose de spécial pour les remercier d’avoir ramené le trophée à la maison. … Il est maintenant temps de faire la fête. »# ChiefsKingdom pic.twitter.com/70uuxiL8mc

– Jeff Rosen (@ jeff_rosen88) 5 février 2020

Il y a beaucoup d’autres athlètes qui se sont démarqués lors des célébrations du championnat – comme Rob Gronkowski, Alex Ovechkin et Draymond Green, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais les discours des frères Kelce sont dans une classe à part.