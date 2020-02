Chaque dunk du concours de dunk 2020, classé

Le 2020 NBA Slam Dunk Contest peut malheureusement devenir connu pour la parodie absolue qui a été jugée. Derrick Jones Jr. a remporté techniquement l’épreuve, même si Aaron Gordon a produit cinq scores parfaits consécutifs et a ensuite obtenu un 47 malgré un plongeon sur un gars de 7’5 au premier essai. Gordon devrait avoir deux titres maintenant. Au lieu de cela, il a été battu injustement par Zach LaVine en 2016 et battu encore plus injustement par Jones cette fois.

Nous espérons qu’il sera plutôt connu comme le plus grand affichage de haut en bas de la trempe dans l’histoire de la compétition. Les duels Michael Jordan-Dominique Wilkins sont peut-être les plus emblématiques. Vince Carter a peut-être brillé le plus. Le dunk-off de Gordon-LaVine a peut-être produit la meilleure fin. Mais les quatre gars de l’édition 2020 l’ont apporté, nous offrant un spectacle de 16 dunk sans flops ni déceptions. Beaucoup des slams oubliés depuis le premier tour seraient les meilleurs dunk des années les plus maigres de cette compétition.

S’il y a une chose que j’espère que le public retire de l’événement 2020, c’est que le maximum de 50 points est cruellement insuffisant pour couvrir le merveilleux athlétisme des joueurs d’aujourd’hui. Toute note qui considère Pat Connaughton étouffer le panneau au même niveau que les trucs produits par Gordon et Jones lors de cette dernière manche doit être recalibrée. Ce n’est pas manquer de respect au dunk de Connaughton, ce qui était bien. Mais il y a du bon, et puis il y a ce que Gordon a fait en particulier lors de cet événement.

Imaginons qu’il n’y ait pas de limite au score qu’un dunk peut atteindre. Voici comment je marquerais et classerais les 16 dunks du concours Slam Dunk 2020.

1. Aaron Gordon fait tomber Tacko

Je suis sans voix. Absolument sans voix.

Arrêtons celui-ci pendant une seconde. Rappel: Tacko Fall est à 7’5. Gordon n’avait pas du tout besoin d’utiliser son bras pour se propulser des épaules de Fall pour le dégager. Il a légitimement sauté par-dessus un mec de 7’5.

Regardez ce dernier coup. Ses mains sont sur le côté du ballon, ce qui signifie qu’il n’a pas eu besoin de les utiliser pour se soulever pour atteindre la jante.

Ai-je mentionné que c’était du premier coup? Et c’était imprévu?

Tacko Fall dit qu’Aaron Gordon dunk n’était pas prévu. “J’avais peur pour ma vie”

– Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 16 février 2020

Cela fait maintenant partie de la légende que le concours de dunk de 1988 a été, ahem, jugé douteux pour voler Dominique Wilkins. Celui-ci était au moins quelque peu discutable. Il n’y a pas de débat cette fois: Aaron Gordon a été volé.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: L’infini est un nombre, non?

2. 360 rock-the-cradle d’Aaron Gordon

Je préfère toujours un 360 à un dunk entre les jambes. Il y a quelque chose à regarder un mec tourner dans les airs tout en continuant d’avancer qui me fait avancer. Et le fait que Gordon a bercé le ballon d’une main tout en le faisant a ajouté un bel élément supplémentaire qui a mis cette finition au-dessus.

Je suppose que Markelle Fultz voulait faire passer le ballon du côté du côté du panneau? Cela a plutôt bien fonctionné pour Gordon, et il a raté la première passe parce qu’il l’a lancée trop loin dans le court. Mais si Gordon a fait ce dunk malgré que Fultz ait raté la passe? Maaaan.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: Un million? Partons avec un million.

3. Derrick Jones Jr est hors du panneau, entre les jambes, coup de pied en ciseaux, saute par-dessus un mec et claque avec autorité Je suis épuisé en décrivant tous les éléments de ce dunk

Si vous deviez nommer certains des tropes les plus utilisés du concours de dunk, ils comprendraient:

Sauter par-dessus un mec dans un accessoire

Aller entre les jambes

Lancer la balle du panneau

Tomahawking it back avant de tremper avec autorité

Les combiner tous en un dunk qui semble fluide et cloué du premier coup? Étonnant que ce soit le troisième meilleur dunk de la nuit.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 999,995.

4. La tornade inversée de Derrick Jones Jr

Ce dunk est essentiellement l’iconique inversé 360 de Vince Carter qui a essentiellement mis fin au concours Dunk 2000 avant même qu’il ne commence, sauf avec un élément entre les jambes ajouté. Et pas n’importe quel élément entre les jambes. Non, c’était un élément entre les jambes dans l’autre sens en allant contre son corps.

Si je vous ai montré cette capture d’écran et que vous ne saviez pas comment le jeu s’est terminé, vous supposeriez probablement qu’il a essayé de sauter directement et qu’il a raté la droite. Pensez-vous qu’il allait réellement à sa gauche?

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 500 000 environ. Qui compte?

5. Aaron Gordon l’appelle Chance the Reverse Dunker

Il est facile d’oublier que le concours de dunk est finalement un concours de beauté sous forme de basket-ball. Le dunk le plus brillant techniquement n’est pas égal à une finition propre et pour la première fois où il semble que le dunker vole réellement.

Gordon avait l’air de voler sur ce dunk, même si le véritable slam n’avait pas autant d’éléments différents. Sauter par-dessus Chance the Rapper est tout. Le coq en arrière, OK, je l’ai déjà vu. La rotation inverse pour claquer tout en s’éloignant du cerceau – nous venons de voir Derrick Jones Jr. faire un dunk plus tôt.

Mais la combinaison de tous ces éléments avait l’air si propre, donc ça prend le dessus …

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 1 000.

6. Le revers inverse d’Aaron Gordon entre les jambes

L’originalité est le nom du jeu, et ce dunk d’Aaron Gordon était original. Imaginez dire à quelqu’un il y a 15 ans que quelqu’un effectuerait un mouvement inverse entre les jambes en mouvement dans les airs et que ce n’était que le prélude au dunk lui-même. Comme le célèbre Kenny Smith l’a dit une fois deux fois 17 000 fois: “J’AI VU QUELQUE CHOSE QUE JE N’AI JAMAIS VU AVANT.”

C’est l’un de ces dunks qui me fait me demander pourquoi les gens sont sur le concours de dunk. Comment peut-on regarder cet athlétisme ridicule et ne pas être impressionné?

Au fait, c’était le sixième meilleur dunk de la nuit.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 999.

7. L’autre dunk d’Aaron Gordon contre Chance the Rapper

C’était si près d’un coude. Alors, si proche. Juste quelques centimètres de plus et il pouvait coller tout le bras dans la jante.

Et c’était le cinquième meilleur dunk de la soirée de Gordon. Et il n’a pas gagné. Je ne m’en remettrai jamais.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 500.

8. Derrick Jones Jr. passe entre les jambes de plus de deux personnes

J’étais initialement déconcerté par ce dunk. Puis, je l’ai regardé à nouveau, j’ai réalisé que Jones avait fait un dunk entre les jambes avec autorité au premier essai en survolant deux personnes et en sautant d’ici …

… et j’ai réalisé que ce concours de dunk m’a gâté.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 100.

9. Derrick Jones Jr sur le côté entre les jambes dans le dunk-off

Un dunk très, très, très, très cool que j’ai déjà vu lors de précédents concours de dunk.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 75.

10. Pat Connaughton embrasse le panneau

Oh ouais, il y avait deux autres personnes dans cet événement. Et l’un était assez bon lui-même et était sur le point d’avancer sur le vainqueur.

J’étais inquiet pour cette finition Connaughton parce que compter sur une rediffusion pour montrer l’élément clé de votre dunk est semé d’embûches. Et si aucun des juges ne le remarque à temps? Et s’ils ne l’apprécient pas parce qu’ils ne l’ont pas vu au départ? Heureusement, Candace Parker a remarqué ce qui se passait immédiatement et Giannis Antetokounmpo l’a magnifiquement vendu.

Déduisez quelques points pour que ce soit le troisième essai.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 50 semble approprié.

11. Moulin à vent de Derrick Jones Jr depuis un pas à l’intérieur de la ligne des lancers francs

Épargnez-moi les tristes comparaisons avec l’insondable 48 de Dominique Wilkins dans son dernier dunk au concours de 1988 à Chicago qui a remis le titre à Michael Jordan. Ce dunk de Derrick Jones Jr. était idéal pour un simple mortel, mais c’était aussi une version pire du même dunk que Zach LaVine avait fait à la fin de l’événement 2016. Il y a une raison pour laquelle DJJ a été déçu après l’avoir retiré. Il aurait pu faire la même chose d’un pas en arrière, mais n’a pas exécuté.

Attendez, Aaron Gordon sautant par-dessus Tacko Fall a obtenu un score pire que celui-ci ??

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 48 était approprié.

12. Statue mémorable de la liberté de Dwight Howard

Étonnamment, le manque de charisme de Dwight a ruiné ce qui était en fait un dunk vraiment difficile. Il a tourné dans le mauvais sens, a maintenu sa pose dans les airs pendant une fraction de seconde, puis a tourné dans l’autre sens pour le jeter. Cela m’a rappelé le dunk autocollant qu’il a fait en 2007, un autre dunk très cool qu’il a complètement ruiné avec une présentation déroutante.

Au moins, nous obtenons ce mème pour toujours.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 47.

13. Aaron Gordon réalise un joli dunk inversé, avec un tas de Tik Tok Stars en arrière-plan pour une raison quelconque

Le dunk lui-même aurait fait tomber la maison dans presque tous les autres concours de dunk. Dans celui-ci, il a servi de sous-carte pour une grande présentation de Tik Tok Stars qui n’a eu aucun gain immédiat. Je pensais qu’ils enregistreraient une sorte de sketch qui se terminerait par un claquement de Gordon, comme un enregistrement en direct d’une vraie vidéo de Tik Tok. C’est comme ça qu’on les appelle, non?

(Pouvez-vous dire que je suis vieux).

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 45.

14. Mode avion original de Derrick Jones Jr

Un de ces dunks qui devait avoir l’air plus cool en personne qu’à la télé. Pour moi, le profane qui regarde sur mon canapé, c’était simplement une version d’un dunk que nous avons vu mille fois auparavant, avec une présentation élaborée que nous avons également vue mille fois auparavant.

Quarante-six était un score généreux pour cela. S’il a été correctement marqué, Jones ne fait même pas la finale et aucun des manigances de jugement ne se produit. Quel moment portes coulissantes.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 43.

15. Les stars de Pat Connaughton dans White Man Can Jump

La configuration était cool. Le dunk réel était bien. Gordon a fait mieux en 2016.

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: 39.

160 000. Le superman dunk

Une version C + de l’original, plus d’une décennie plus tard. Il y a une raison pour laquelle la roue dunk du milieu des années 2000 était une mauvaise idée: personne ne veut voir des versions inférieures des originaux.

Marquer ce 49 était une abomination. Je vais prétendre que le premier dunk de Dwight a obtenu le 49 et celui-ci le 41.

(C’est probablement trop méchant compte tenu du fait que Dwight a rendu hommage à feu Kobe Bryant avec ce dunk. Oh bien).

MON SCORE S’IL N’Y AVAIT PAS DE MAXIMUM: Négatif 250. Si je voulais la nostalgie, je regarderais le dunk Superman original sur YouTube.