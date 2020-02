Chaque échéance commerciale de la NBA 2020 est notée

La date limite du commerce NBA promet toujours d’être l’un des marqueurs de mile les plus excitants de la saison. C’est particulièrement le cas cette saison avec la dynastie des Warriors dissoute et un large éventail de prétendants au championnat jockey pour faire des pas avant la course de bout droit.

Nous évaluerons chaque transaction NBA en fonction de la date limite au fur et à mesure qu’ils se produisent. Allons-y.

Les grands métiers

Les Warriors and Wolves troquent D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins et plus

Guerriers avoir: Andrew Wiggins, trois premiers choix protégés en première ronde de 2021, choix en deuxième ronde de 2021

Les Timberwolves obtiennent: D’Angelo Russell, Omari Spellman, Jacob Evans

L’accord le plus percutant de la date limite du commerce a vu les Loups finalement débarquer leur gars à D’Angelo Russell en échangeant Andrew Wiggins et un futur premier choix légèrement protégé qui pourrait être extrêmement précieux. Bien qu’un prix élevé à payer, le Minnesota a dû atterrir le gars que Karl-Anthony Towns voulait tellement jouer avec le début de la saison.

Pour Golden State, ce commerce est un risque avec un coussin attaché. Wiggins n’est pas un très bon joueur en ce moment, mais avec un changement de décor, tout est possible. Et Golden State obtient une assurance en ajoutant ce qui pourrait être un choix au milieu du premier tour. De toute façon, Russell n’était probablement pas à long terme avec Klay Thompson et Steph Curry.

Lisez ceci pour une analyse plus approfondie du swap Wiggins-Russell.

Grade guerriers: UNE-

Catégorie des loups: UNE-

Les Rockets font tapis sur une petite balle, les Hawks ont un centre, les Wolves ont un choix et un jeune tireur, les Nuggets ont un premier tour

Le plus grand échange NBA de la date limite était un accord à quatre équipes et à 12 joueurs qui a été conclu juste après minuit aux premières heures de mardi. Voici un aperçu de ce que chaque équipe a reçu:

Houston Rockets obtenir: Robert Covington, Jordan Bell

Les Hawks d’Atlanta obtiennent: Clint Capela, Nene

Minnesota Timberwolves avoir: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt, choix de première ronde des Brooklyn Nets transféré par les Hawks.

Denver Nuggets obtenir: Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier, choix de première ronde des Rockets

Nous avons déjà remis des notes pour chaque équipe de ce métier quand c’est arrivé. Lisez Mike Prada pour une analyse supplémentaire de ce que le mouvement signifie pour les Rockets.

Le saut de chaleur aux prétendants à la Conférence de l’Est en décrochant Andre Iguodala



The Miami Heat obtenez: Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill

le Grizzlies de Memphis avoir: Justise Winslow, Gorgui Dieng, Serveurs Dion

Les Timberwolves du Minnesota obtiennent: James Johnson

The Heat était un cheval noir dans le tirage au sort d’Iguodala derrière les équipes de Los Angeles, mais a pu le récupérer sans perdre de choix. Winslow pourrait être un grand joueur, mais a été blessé si souvent que le Heat devait risquer de perdre ce qu’il pourrait devenir pour gagner en ce moment.

En tenant compte du commerce qui les a débarqués à Iguodala en premier lieu, les Grizzlies ont réussi à transformer une perspective que les guerriers ont déjà coupée, Jae Crowder et Solomon Hill en Justise Winslow et un choix protégé de premier tour, ce qui est un tirage impressionnant pour Memphis. Les Grizzlies jouaient essentiellement avec de l’argent gratuit à Iguodala, et pourraient gagner gros si Winslow se retirait.

Classe de chaleur: UNE-

Catégorie Grizzlies: UNE

Les petits métiers

Les cavaliers tentent Andre Drummond



Les Cavaliers de Cleveland obtiennent: Andre Drummond

Detroit Pistons obtiennent: John Henson, Brandon Knight, choix de deuxième ronde

L’un des métiers les plus déprimants de la journée a montré à quel point le marché de Drummond s’est rétréci. Pour éviter les chances qu’il opte pour son option de près de 29 millions de dollars la saison prochaine, Detroit a payé Drummond pour un transport dérisoire. L’espoir à Cleveland est qu’un changement de décor à côté de Kevin Love aidera Drummond. Mais il n’y a aucune garantie que cela se produise, et ils pourraient être accrochés pour lui pour une autre saison.

Qualité des pistons: F

Grade de cavaliers: C

76ers acquièrent le tir des Warriors

Les Philadelphia 76ers obtiennent: Alec Burks, Glenn Robinson III

Les Golden State Warriors obtiennent: Choix de deuxième ronde en 2020 (via Dallas), choix de deuxième ronde en 2021 (via Denver), choix de deuxième ronde en 2022 (via Toronto)

Philadelphie avait désespérément besoin de tirer cette saison. Burks et Robinson remplissent ce besoin s’ils peuvent gagner une place dans la rotation.

Burks, 28 ans, a tranquillement connu une belle année pour les Warriors, remplissant le vide de score laissé par les blessures de Steph Curry et Klay Thompson et le départ de l’agent libre de Kevin Durant. Il va à Sixers avec une moyenne de 16,1 points par match tout en tirant à 37,5% sur une fourchette de trois points sur 4,7 tentatives par match. Le gardien de 6’6 sera agent libre après la saison. Robinson était en moyenne de 12,9 points par match avec Golden State sur 40 pour cent de tir sur trois contre 3,5 tentatives par match. Il donne à Philly une aile athlétique de 6’6 qui ne peut être ignorée sur le périmètre.

Les Warriors ramassent trois deuxièmes rondes pour le commerce. Ceux-ci peuvent être des atouts légitimes pour une équipe qui doit trouver des contributeurs lorsque Curry et Thompson reviendront, qu’ils conservent les choix ou les déplacent éventuellement pour une aide plus immédiate.

76ers grade: B +

Grade guerriers: UNE-

Les faucons obtiennent plus d’aide au centre

Les Hawks d’Atlanta obtiennent: Dewayne Dedmon, choix de deuxième ronde en 2020 et 2021

Sacramento Kings avoir: Jabari Parker et Alex Len

Dedmon a signé un contrat de 40 millions de dollars sur trois ans avec les Kings de Sacramento pendant l’intersaison, mais voulait quitter la ville presque immédiatement. Avant cela, il a passé les deux dernières saisons à Atlanta à devenir un protecteur de jante utile qui avait fait de grands progrès en tant que tireur extérieur. Les Hawks avaient un espace de plafond salarial à brûler avant l’été et ont décidé de l’utiliser sur un centre pour sauvegarder Capela et fournir un soutien défensif supplémentaire. Les Kings ont lancé deux choix de deuxième ronde dans la transaction.

Les Kings parviennent à effacer le contrat de Dedmon de leurs livres. Parker a conclu un accord de 6,5 millions de dollars pour l’année prochaine et Len devrait devenir un agent libre.

Catégorie Hawks: B +

Grade de rois: B

Les Rockets s’engagent à ne pas avoir de centres

Les Houston Rockets obtiennent: Bruno Caboclo et un choix de deuxième ronde

Les Grizzlies de Memphis obtiennent: Jordan Bell et un choix de deuxième ronde

Houston a acquis Bell dans le commerce massif de 12 joueurs à quatre équipes pour l’envoyer dans une autre aile. Les Rockets n’ont aucune utilité pour les centres. Caboclo a été réputé «deux ans avant deux ans» lorsqu’il a été repêché par les Raptors en 2014. Il a été limité par des blessures cette saison avec Memphis, mais a montré des signes de devenir un joueur de rotation l’année dernière.

Grade de fusées: B +

Catégorie Grizzlies: B

Dieng et Johnson remplacés par des loups et des grizzlis

Les Grizzlies de Memphis obtiennent: Gorgui Dieng

Les Timberwolves du Minnesota obtiennent: James Johnson

Les Wolves avaient besoin d’une présence défensive polyvalente dans leur cour avant. Les Grizzlies ne voulaient tout simplement pas que Johnson soit là. Ce commerce est principalement un échange de deux joueurs avec des contrats d’albatros: Dieng gagnera 17,2 millions de dollars en 2020-2021 avant l’expiration de son contrat, tandis que Johnson a une option de joueur pour 16 millions de dollars la saison prochaine.

Catégorie Grizzlies: C +

Catégorie Timberwolves: B

Clippers, Knicks, Wizards échangent les joueurs en rotation

Les tondeuses obtiennent: Marcus Morris, Isaiah Thomas

Les assistants obtiennent: Jerome Robinson

Les Knicks obtiennent: Moe Harkless, choix Clippers 2020 premier tour, choix 2023 deuxième tour via Détroit, PG Issuf Sanon

Les Clippers débarquent Morris, une aile polyvalente et qui peut aider à fournir un punch offensif et une flexibilité d’alignement lors des séries éliminatoires. L’accord leur coûte Robinson, un choix de loterie dans le projet de 2018, Harkless, et leur choix de premier tour en 2020. Thomas va également chez les Clippers, mais il est difficile de voir comment il peut gérer les minutes dans les séries éliminatoires étant donné son manque de capacité défensive.

Clippers grade: C

Niveau des assistants: B +

Catégorie Knicks: B +