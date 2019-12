Chaque fois que la légende écossaise l'a perdu à l'antenne, y compris des réactions de fantasy XI hilarantes et une histoire de coupe

Alors qu'une autre année mouvementée d'action sportive et de frivolité touche à sa fin, quelle meilleure façon de passer votre Noël… que de regarder les meilleurs morceaux d'Ally McCoist sur talkSPORT!

La légende du football écossais a émergé comme l'un des grands conteurs de notre temps lors de son passage au Alan Brazil Sports Breakfast, et avec l'un des rires les plus contagieux de la planète.

Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire avec Ally McCoist quand il le perd sur talkSPORT

Et 2019 a été une autre année d'histoires hilarantes et de moments de partage avec l'homme d'East Kilbride.

Honnêtement, il y a eu beaucoup trop de choses à inclure dans une histoire, nous avons donc rassemblé les meilleurs morceaux d'Ally 2019 en attendant une autre merveilleuse année de McCoist sur les ondes de talkSPORT.

Il ne manque jamais de vous faire sourire…

Sa nouvelle histoire emblématique de coupe de cheveux:

Cela ne fait que quelques semaines, mais nous commençons les choses avec une histoire qui est déjà entrée dans le folklore de talkSPORT.

Comme le titre l'indique, c'est la chose la plus écossaise qui se soit jamais produite.

Écoutez le récit effaçant des cheveux raconté par l'homme lui-même…

L'histoire derrière la nouvelle coupe de cheveux d'Ally McCoist est brillante et la chose la plus écossaise qui soit!

XIs fantastiques des auditeurs de talkSPORT:

S'il y a une partie de l'émission Sports Breakfast que tout le monde aime, c'est quand Ally demande aux fans leurs suggestions de fantasy XI.

Sérieusement, Ally est à peine capable de parler quand il lit les jeux de mots de votre joueur, et il rit tellement que sa tête se tourne vers une teinte rouge d'Alan Brésil.

Découvrez le meilleur des réactions d'Ally de 2019 ci-dessous, y compris un sensationnel Biscuit XI qui est un grand favori dans les bureaux de talkSPORT!

Nous avons demandé vos suggestions pour Biscuit XI…

… Et vous avez livré! 🙌

Ally McCoist a été laissée à peine capable de parler par certains de ces noms! 🤣

HobNobby Solano 👏😂 pic.twitter.com/qLR0m0hxoM

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 28 mars 2019

Harry Kanine 😂

Kenny Dogleash 🤣

Ally McCoist le perd absolument une fois de plus en lisant les suggestions des auditeurs Dog XI! 🐶

Cela ne manquera pas de vous faire sourire! 😃 pic.twitter.com/rJZEZVrA1p

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 11 avril 2019

Si vous vouliez des preuves pour prouver combien Ally aime les suggestions de nos auditeurs Dog XI…

… Ici, il est absolument en train de le perdre lors d'une pause publicitaire alors qu'ils apparaissent sur son écran 🤣 pic.twitter.com/89FwKkYfUt

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 11 avril 2019

Nous avons demandé à nos auditeurs de nous aider à créer un Pie XI… 🥧

Et vous n'avez pas manqué de livrer!

Ally absolument le perdre sur 'Chicken Tikka MoSalah' est génial! 🤣 pic.twitter.com/GzIiVen4db

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 8 mars 2019

Se moquer de M. Brésil:

De son visage toujours rougissant à son sens de la mode, Ally a passé 12 mois à se moquer de son compatriote Glasborg.

Voici quelques faits saillants – et ne vous sentez pas trop désolé pour Big Al, il prend tout sur le menton!

Brésil: "Comment est la santé de Bob?"

Allié: 🤣🤣🤣🤣

Le visage d'Ally quand il entend que le clip de Bob Monkhouse est brillant 😂 pic.twitter.com/cGlYc522dn

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 14 juin 2019

"Alan, si tu te rasais la tête, tu pourrais aller à des soirées déguisées en boule de bowling rouge de taille 16!" 👨‍🦲

"Mettez deux doigts dans votre nez et un pouce dans votre bouche et jetez-vous dans la voie!" 🎳

Ally a absolument fait du Brésil dans cette discussion sur la calvitie! 😂

Brillant! 👏 pic.twitter.com/qtKKXBvla5

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 23 mai 2019

Ally: "Quel genre de chemise portez-vous Alan? C'est un Marq-F?" 👕

Alan: "Que veux-tu dire par Marq-F!?"

Ally: "C'est celui en haut d'un chapiteau!"

Ally enregistre cette blague depuis des semaines…

… Et c'est SAVAGE 🔥😂😂 pic.twitter.com/zY9uUZweqi

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 2 mai 2019

Le nouveau prince de Bel-Ayr:

Nous savons tous qu'Ally aime chanter une chanson, et bien qu'il ait une voix assez décente, il a tout le timing d'un tacle de Paul Scholes.

Nous l'avons tous vu jouer des airs de Spandau Ballet, One Direction et Olly Murs, mais 2019 a vu le meilleur de tous – sa restitution extra-spéciale (et extra-écossaise) de la chanson thème TV préférée de tout le monde…

Oubliez le nouveau prince de Bel-Air…

… Il s'agit de The Fresh Prince of Ayr! 😂

Ally McCoist a un tout nouveau rap pour vous pour marquer notre voyage à @AyrRacecourse! 🙌

Il cloue absolument ce 👏 pic.twitter.com/OWNAwQZgmQ

– Le petit déjeuner sportif Alan Brazil (@SportsBreakfast) 12 avril 2019

Échec de Noël n ° 1 d'Ally et Ricky Tomlinson:

Personne ne savait vraiment à quoi s’attendre lorsque le légendaire acteur Mike Bassett et Royale Family, Ricky Tomlinson, a été invité en ondes pour brancher le plan funéraire de la chaîne de supermarchés Co-op…

Pourquoi branchait-il des funérailles sur talkSPORT? Nous n'avons aucune idée, mais qu'est-ce qui a suivi une conversation aussi hilarante que complètement folle, alors qu'Ally et Ricky se souvenaient de leur tentative ratée de duo de Noël n ° 1.

Est-ce une histoire vraie? Quand c'est drôle, peu importe?

Soit dit en passant, Ricky s'amusait tellement qu'il a complètement oublié de parler de ce qu'il était censé brancher!

Ally McCoist et Ricky Tomlinson se déchaînent sur une histoire hilarante

Lorsque Glen Hoddle a fait peur à Ally en direct sur les ondes:

En juin, Glenn Hoddle a choisi le pire moment possible pour abandonner la ligne en parlant à Ally et Alan lors du petit-déjeuner sportif.

Dans un moment hilarant, l'homme de 61 ans est resté silencieux lorsqu'on lui a posé des questions sur sa santé, à la grande horreur de McCoist.

"Quoi que vous fassiez Glenn, veuillez nous rappeler", a déclaré l’Écossais après la chute de la ligne de la légende de Tottenham.

"Holy fume, je ne peux pas me détendre."

ÉCOUTEZ ENTIÈREMENT ICI!

Voici une autre année hilarante, Ally!

BONUS: la réaction d'Ally à la publication Instagram d'Eric Cantona qui a fait fondre Internet et brûlé la rétine des gens

