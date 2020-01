Chaque participant confirmé pour le Royal Rumble

La route vers WrestleMania 36 est sur le point de commencer ce week-end, alors que la WWE organise l’un de ses plus grands événements de l’année. Le Royal Rumble 2020 aura lieu dimanche soir au Minute Maid Park à Houston, et nous devrions avoir une idée de la carte de l’événement principal WrestleMania 36 après que les vainqueurs des Royal Rumbles masculin et féminin auront été déterminés.

Le Royal Rumble 2020 commencera à 19 h 00. ET sur WWE Network.

Il y a un total de six matchs sur la carte, en plus des deux matchs traditionnels du Royal Rumble. Voici les matchs en simple prévus pour le paiement à la séance de dimanche:

Bray Wyatt (c) contre. Daniel Bryan dans un match de sangle pour le championnat universel

Becky Lynch (c) contre. Asuka pour le Raw Women’s Championship

Bayley (c) contre. Lacey Evans pour le Championnat féminin SmackDown

Andrade (c) contre. Humberto Carrillo pour le championnat des États-Unis

Règne romain contre. King Corbin dans une chute compter n’importe où match

Shorty G contre. Sheamus

Participants au Royal Rumble masculin

Le Royal Rumble masculin comprendra un total de 30 étoiles. Mercredi, seuls 22 participants ont été officiellement annoncés. Brock Lesnar sera le participant n ° 1. Le vainqueur gagnera un coup de titre dans un événement principal à WrestleMania 36.

Brock Lesnar

Règne romain

AJ Styles

Erick Rowan

Randy Orton

Rey Mysterio

Ricochet

Drew McIntyre

Elias

King Corbin

Dolph Ziggler

Otis

Tucker

Rusev

Bobby Lashley

Aleister Black

Buddy Murphy

Braun Strowman

Shinsuke Nakamura

Seth Rollins

Kevin Owens

Samoa Joe

Participants au Royal Rumble féminin

Mercredi, seuls quatre des 30 participants ont été annoncés. Le vainqueur gagnera un coup de titre dans un événement principal à WrestleMania 36.

Charlotte Flair

Alexa Bliss

Nikki Cross

Sarah Logan

