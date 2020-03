Chaque terme de paris étrange expliqué avant le Festival de Cheltenham 2020

Cheltenham et son mini-univers de jargon de paris peuvent être un endroit déroutant pour les visiteurs pour la première fois.

C’est un endroit où un poney n’a rien à voir avec l’animal, alors que ni le Canada ni le Néerlandais ne font référence à la nationalité de quelqu’un.

Les gens se rassemblent par milliers pour Cheltenham

Et à un moment donné, vous vous demanderez sans aucun doute pourquoi tout le monde continue de parler des trixies et des singes.

Rejoindre le discours de baratin peut souvent être plus difficile que le barbotage lui-même, mais n’ayez crainte, car nous avons tout pour vous.

Avec l’aide de notre guide anti-jargon pour les nuls (sans infraction), vous sonnerez comme un expert en un rien de temps.

Accumulateur

Laissez-nous vous aider avec une solution logique.

Il s’agit d’un pari impliquant plusieurs sélections, et chacune doit réussir pour obtenir un retour.

Les chances s’accumulent à chaque sélection, car le pari devient plus difficile à gagner et offre une récompense plus élevée.

Al Boum Photo remporte la victoire dans la Gold Cup 2019

Ante-post

Fondamentalement, juste un pari très vif, un fait bien avant la course.

Si vous avez un pressentiment, vous avez un pressentiment, non?

Banquier

Un cheval qui est à peu près certain de gagner, plutôt qu’un cheval qui travaille à Canary Wharf.

Bien qu’il n’y ait pas vraiment de banquier, étant donné la nature souvent imprévisible des courses de chevaux.

canadien

Maintenant ça devient compliqué. Il s’agit d’une mise sur cinq chevaux, mais en 26 paris différents: 10 doubles, 10 triples, cinq quadruples et un accumulateur quintuple.

Les doubles seront cheval un + cheval deux, cheval un + cheval trois, jusqu’à ce que vous ayez toutes les combinaisons possibles de vos cinq chevaux. Même chose pour les aigus et les accumulateurs.

Vous n’avez donc besoin que de deux de vos sélections pour réussir afin de garantir un retour. Aussi appelé un super yankee, car pourquoi pas?

Drifter

Il s’agit d’un cheval dont le prix augmente et qui est considéré comme moins susceptible de gagner à l’approche du début de la course.

Généralement frustrant si vous l’avez soutenu à son prix inférieur initial et suggérant que quelqu’un sait quelque chose que vous ne connaissez pas.

Cheltenham est connu comme le plus grand spectacle sur gazon

néerlandais

C’est la méthode de pari de l’homme ennuyeux.

Vous soutenez deux chevaux au lieu d’un pour couvrir plus de terrain, vous avez donc augmenté vos chances de trouver un gagnant, mais essentiellement raccourci vos chances.

Dans chaque sens

Chaque année, à l’époque de la Gold Cup, les fils demandent à leurs pères d’expliquer le concept d’un pari à sens unique.

C’est assez simple. La moitié de votre mise va vers le cheval gagnant et l’autre vers lui en se plaçant dans les trois ou quatre premiers (selon la taille du champ).

Si le cheval remporte la course, les deux paris gagnent.

Si le cheval ne gagne pas mais se place, alors votre premier pari est perdu, mais le deuxième pari à placer gagne. Les gains peuvent être calculés en prenant les cotes d’origine et en appliquant la fraction dans chaque sens (généralement 1/4 ou 1/5).

Prévoir

Parfois, il est trop facile de choisir le vainqueur, alors pourquoi ne pas essayer de prédire le deuxième aussi?

C’est le but d’un pari prévisionnel.

Goliath

Un Canadien sous stéroïdes. Plutôt que cinq sélections, cette mise comprend huit chevaux et 247 paris différents: 28 doubles, 56 triples, 70 quadruples, 56 quintuples, 28 six plis, huit sept plis et un accumulateur.

Encore une fois, vous n’avez besoin que de deux de vos chevaux pour réussir afin de garantir un retour quelque part dans le chaos.

Heinz

Le même concept qu’un Canadien et un Goliath, cette fois il s’agit de six chevaux et 57 paris différents.

Cinq doubles, 20 triples, 15 quadruples, six quadruples et un accumulateur.

Soutenir un cheval peut être un jeu déroutant

Gai

Un autre terme pour un favori, qui pose la question, pourquoi ne pas simplement dire favori? Le langage du sport ne manque jamais de se moquer.

allonger

Dans une approche plutôt sadique des courses hippiques, certains parieurs misent sur des chevaux à perdre.

C’est un pari qui demande à la sélection de ne pas gagner ni se placer, donc l’opposé de soutenir un cheval.

Singe

Argot pour 500 £, généralement prononcé par la bouche de quelqu’un qui vient de gagner gros.

Pourquoi demandes-tu? Absolument aucune idée.

Sieste

Ne dormez pas là-dessus, c’est le meilleur pari de la journée pour un pronostiqueur.

La Gold Cup est l’un des trophées sportifs les plus prestigieux

Poney

Ne soyez pas trop excité si vous entendez votre compagnon crier: “Je viens de gagner un poney!”

Plutôt qu’un joli petit cheval, c’est juste un terme d’argot pour 25 £.

Bateau à vapeur

Un bateau à vapeur est l’opposé d’un drifter. Ainsi, plutôt que d’augmenter le prix avant la course, un bateau à vapeur devient beaucoup plus court.

Encore une fois, cela suggère généralement que quelque chose se passe, ou cela pourrait être tout le monde suivant le mauvais parfum.

Trixie

Si vous avez la tête tournée vers les Canadiens et les Goliaths, vous trouverez les deux suivants assez faciles à comprendre.

Un trixie ne comprend que trois sélections et donc quatre paris: trois doubles et un triple.

yankee

Nous avons mentionné qu’un Canadien est parfois appelé un super yankee, donc je suppose que c’est juste le régulier?

Il implique quatre sélections, une de moins que son puissant frère aîné, et se compose de quatre doubles, quatre triples et un accumulateur.

.