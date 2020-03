Chargeurs ou boucaniers? Un débat sur sa prochaine équipe

Après la grosse annonce de Tom Brady mardi qu’il ne retournerait pas chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il semble que nous ayons deux options claires pour le futur Temple de la renommée: les Los Angeles Chargers et les Tampa Bay Buccaneers. Bien sûr, il pourrait y avoir un mouvement radical que nous ne voyons pas venir – nous parlons peut-être du meilleur QB de tous les temps ici – mais pour l’instant, il semble que les options de Brady soient assez limitées.

Nous avons donc décidé d’en débattre: devrait-il se diriger vers l’Ouest dans son pays d’origine pour jouer pour la franchise qui pourrait utiliser un coup de pouce à sa base de fans pour la plupart inexistante? Ou Sud pour jouer pour une franchise NFC dans un État sans impôt sur le revenu et pour un entraîneur de grand nom? Nous avons eu notre Steven Ruiz et Charles Curtis se disputer quelle option est meilleure pour Brady.

Le cas des Buccaneers

Lorsque vous avez passé 20 ans à Boston, il ne reste plus qu’une chose à faire: prendre sa retraite et profiter du temps en Floride. Je sais, je sais: Los Angeles peut être tout aussi agréable, c’est plus proche de sa famille… peu importe.

Il semble bien que Brady n’ait pas encore vraiment intérêt à prendre sa retraite. La meilleure chose à faire est donc de jouer en Floride. Et il se retrouverait dans une situation assez difficile avec Tampa Bay.

Il passerait d’un ensemble médiocre d’armes offensives à l’un des meilleurs couples de récepteurs de toute la NFL avec Mike Evans et Chris Godwin. Il aurait le genre d’athlète à bout portant en O.J. Howard qu’il avait une fois dans Rob Gronkowski. Et passer de Bill Belichick à un entraîneur bien-aimé comme Bruce Arians n’est que la cerise sur le gâteau.

Bien sûr, Brady n’est plus le même QB qu’il était. Mais les Ariens – qui seront probablement heureux d’avoir un quart-arrière qui ne lance pas d’interceptions toutes les cinq minutes – s’adapteront. La défense de Tampa a également fait un grand pas en avant l’année dernière (leader de la ligue dans les verges au sol autorisées) et pourrait continuer à s’améliorer. La seule préoccupation est le jeu de course, mais peu importe. Si Brady cherche à s’amuser tout en combattant, c’est un bon choix. – Charles Curtis

Le cas des chargeurs

Je ne sais pas si j’aime la forme de Brady à Los Angeles, mais je ne le vois tout simplement pas travailler dans le système de passes en aval de Bruce Arians. La ligne offensive de Tampa Bay est un problème depuis des années, et je me demande si un homme de 43 ans sera prêt à rester dans ces poches pendant que les itinéraires se développent en aval. Les Chargers ont eux-mêmes des problèmes de ligne offensive, mais ils viennent d’ajouter Trai Turner, un garde du Pro Bowl, et devraient être en mesure de rédiger un tacle gauche dans le repêchage de cette année, qui regorge de bonnes perspectives de ligne offensive.

Avec Mike Williams, Keenan Allen, Hunter Henry et Austin Ekeler sur la liste, Brady aura beaucoup de talent pour travailler dans le jeu des passes. Quant au plan… il est Tom Brady et Anthony Lynn n’est pas Ariens. Brady ne devrait avoir aucun problème à convaincre le personnel des Chargers d’ajuster le manuel de jeu pour lui.

En plus de tout cela, c’est Los Angeles. Plus important encore, ce n’est pas Tampa. Il n’y a pas de concours là-bas. – Steven Ruiz

