Charles Barkley est en quarantaine pour le coronavirus?

Charles Barkley est-il en quarantaine pour le coronavirus? Le Hall of Famer est apparu sur Inside the NBA de TNT jeudi pour livrer des nouvelles effrayantes.

Selon Barkley, il a passé les derniers jours à se sentir mal et a décidé de se faire examiner.

Alors qu’il attend toujours les résultats de son test de coronavirus, il a choisi de s’auto-mettre en quarantaine pendant 48 heures pour s’assurer qu’il ne rende personne d’autre malade.

“J’ai passé la première partie de la semaine à New York”, a-t-il déclaré. «Quand je suis arrivé à Atlanta hier, je ne me sentais pas bien. J’ai parlé à quelques personnes à Turner, à quelques médecins et ils m’ont dit de m’auto-mettre en quarantaine pendant les 48 heures suivantes. »

Charles Barkley déclare qu’il se sent sous le temps et a été testé pour le coronavirus mais n’a pas encore obtenu les résultats pic.twitter.com/H0CDLK4XNb

Pour être juste, il y a de très bonnes chances que la maladie de Barkley ne soit pas liée au coronavirus. Ce pourrait être la grippe ou simplement un rhume.

Mais compte tenu de la situation actuelle dans le monde en ce qui concerne le coronavirus, sa prudence et sa décision de s’auto-mettre en quarantaine sont louables.

