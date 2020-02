Charles Barkley qualifie les 76ers de Cleveland Browns de NBA

Les Philadelphia 76ers sont entrés dans la saison comme l’un des favoris à disputer un titre NBA en juin. Avec toute leur puissance et leur expérience, ces attentes étaient parfaitement logiques.

Mais les Sixers ont été l’une des plus grandes déceptions à ce jour en NBA cette saison. Ils ont débuté le match de jeudi soir contre les Bucks sur une séquence de trois défaites consécutives et ont terminé sixième de la Conférence Est.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Joel Embiid et Ben Simmons ne se sont pas connectés et l’équipe en a ressenti les effets sur le terrain.

Eh bien, avant le match de jeudi, l’ancien grand des Sixers, Charles Barkley, n’a pas mâché ses mots en qualifiant Philadelphia de soft et les “Cleveland Browns de la NBA”.

Aie.

Voici ses commentaires:

Il a dit:

«Je pense que c’est l’équipe la plus douce et la plus faible mentalement qui avait beaucoup de talent. Ce sont les Cleveland Browns de la NBA. Ils ont beaucoup de talent et ils parlent, et c’est tout. “

Les Browns, bien sûr, sont entrés dans la saison 2019 de la NFL avec tant de battage médiatique… et sont ensuite passés 6-10.

Vous ne voulez jamais être comparé aux Browns.

Les fans avaient des sentiments sur la position de Barkley:

