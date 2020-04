Charles Barkley riposte à Draymond Green pour des commentaires de «jalousie»

Le bœuf Charles Barkley et Draymond Green devient un peu vicié à ce stade.

Ces deux-là se sont disputés pendant des années depuis que Barkley a dit qu’il voulait frapper Green au visage. Bien sûr, Green a riposté à quelques reprises. Ils ont même écrasé le boeuf à un moment donné. Mais cette saison? C’est revenu avec une vengeance. D’autant plus que, vous savez, les Warriors sont nulles.

Sur le podcast All The Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Green a été interrogé sur la querelle entre les deux et d’où elle venait. Il a répondu en disant que Barkley était jaloux du succès qu’il avait en tant que joueur de basket-ball.

Comment Barkley a-t-il réagi? De la plus petite manière possible, bien sûr. Il l’a appelé le «pire membre du boyband qui ne se rend pas compte qu’il se tient à côté de Timberlake». Parole, Chuck. Mot.

Un bon boeuf crée un contenu incroyable et des moments assez drôles. Et, pendant un moment, ce boeuf était bon. Extrêmement bon.

Mais ça devient assez enfantin maintenant. Barkley ne fait que lancer des insultes personnelles à Green à ce stade et Green répond en tentant ridiculement de diminuer la carrière de Barkley au Temple de la renommée de la NBA.

Nous devons être réels à ce sujet, vous tous. C’est en quelque sorte sauter le requin. Ils doivent être des adultes à ce sujet, les écraser et ne plus jamais parler. C’est la seule façon sensée de mettre fin à cela.

.