Charles Barkley riposte au Warraors’s Draymond Green

Charles Barkley et Draymond Green se sont affrontés dans les médias depuis des années, et Green a relancé le boeuf la semaine dernière, avertissant qu’il allait prendre le travail de Barkley en tant qu’analyste de la NBA dans un proche avenir.

Barkley a torréfié les malheureux Warriors tout au long de la saison, et après que Green a été expulsé d’un match contre les Lakers en février, Barkley a plaisanté en disant que le triple All-Star avait toujours son “triple-single” normal.

Green a répondu en soulignant que Barkley n’avait jamais remporté de championnat et a affirmé que Barkley n’était “pas assez intelligent” pour parler de basket-ball au niveau de Green.

«Il devrait s’arrêter avant de prendre son poste. S’il continue de parler, je le prendrai bientôt – plus tôt qu’il ne le pense. Il devrait probablement être silencieux. Il ne peut pas non plus parler de basket-ball avec moi non plus. Pas assez intelligent, pas qualifié. Pas d’anneaux, je ne peux pas m’asseoir à cette table. ”

Barkley n’est cependant pas inquiet que Green vienne chercher sa place au bureau. Lors d’une apparition sur The Dan Patrick Show, Barkley a comparé Green à la personne la moins célèbre d’un groupe de garçons, et a également déclaré qu’il avait un «visage pour la radio».

«Mon travail est sûr. Draymond Green est un gars sympa. J’aime Draymond, et c’est un bon joueur. Mais tu sais ce qu’il est? Il est comme le gars d’un groupe de garçons qui est le membre le moins important, et il pense que la foule l’encourage. Il ne se rend pas compte qu’il se tient à côté de Justin Timberlake.

Il est la personne la moins célèbre du groupe de garçons, et il pense qu’il est la star, et il n’est pas…. Il pense que toutes les filles crient pour lui. Et comme, non, ils crient pour Justin Timberlake, vous êtes juste dans le groupe. Profitez de faire partie du groupe, car vous n’aurez jamais de singles à succès. Mais c’est un gars sympa, j’aime jouer avec lui. Tout d’abord, il n’a pas de visage pour la télévision. Il a un visage pour la radio, donc il ne va pas avoir mon concert télé. “

