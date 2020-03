Charles Barkley sous auto-quarantaine après un test de coronavirus

La NBA sur l’équipe de TNT était de retour à la télévision jeudi soir, mais il n’y avait pas de nouveaux jeux à diffuser et il y avait une grande personne manquante dans l’émission – Charles Barkley.

La légende de la NBA a appelé à l’émission et a expliqué qu’il ne se sentait pas bien depuis un voyage à New York et qu’il attend actuellement les résultats d’un test de coronavirus qu’il a fait jeudi après-midi.

Barkley a déclaré qu’il était en auto-quarantaine pendant 48 heures et qu’il lui restait un jour à faire.

Ernie Johnson a eu une conversation émotionnelle avec son ami et collègue et à juste titre – c’est un moment effrayant pour beaucoup de gens en ce moment:

Barkley a également pu poser des questions au Dr Sanjay Gupta:

J’espère que Barkley ira bien.

.