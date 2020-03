Charles Oakley veut que la NBA vérifie les Knicks

S’il y a quelqu’un qui sait ce que traverse Spike Lee en ce moment, c’est Charles Oakley.

Oakley a été retiré du Madison Square Garden menotté par la sécurité en 2017 après s’être disputé avec le propriétaire de l’équipe James Dolan. Il a été banni à vie de l’arène après l’altercation et n’est plus revenu depuis.

Avance rapide trois ans plus tard et Spike Lee se dispute lui-même avec la propriété et dit qu’il ne regardera pas les matchs de MSG pour le reste de la saison. Il n’est pas sur la même astuce d’interdiction à vie qu’Oakley, mais il n’a pas l’impression d’être trop loin.

Et, apparemment, Oakley en a assez. Il en a tellement marre de l’équipe qu’il veut que la NBA intervienne, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

“Ça doit être arrêté d’une manière ou d’une autre. La NBA doit y jeter un œil. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur cela. C’est comme tourner la tête si vous voyez quelqu’un battre quelqu’un et que vous continuez à marcher. Cela continue de se produire à New York. Les gens ne vont pas venir ici parce que c’est la même chose encore et encore. Ils ont un nouveau président et tout le monde parle de ce qui s’est passé entre Spike Lee et le Jardin. »

Je veux dire, il n’a pas tort. Personne ne se souvenait même que les Knicks avaient gagné leur match contre les Rockets le jour où ils avaient officiellement engagé Leon Rose. Ce n’était même pas une réflexion après coup – tout le monde parlait de Spike Lee et du bœuf Knicks.

Il est difficile de voir la NBA intervenir et faire quoi que ce soit, vraiment. Nous ne l’avons vu qu’à quelques occasions, comme l’incident de Donald Sterling, et, euh, ce n’est pas le cas.

Mais les Knicks sont définitivement un gâchis et continueront de l’être jusqu’à ce que quelqu’un les nettoie.

