Charlotte Flair explique la seule chose qui rend Andrade si spécial à la WWE

Charlotte Flair est un talent reconnu de la WWE et est déjà un Hall of Famer infaillible.

Elle est 10 fois championne féminine et l’une des quatre cavalières que beaucoup reconnaissent pour avoir changé la lutte féminine.

Charlotte Flair et Andrade lors de leur tournée au Royaume-Uni

Cependant, son partenaire Andrade, est au début de sa carrière et même s’il vient de remporter le championnat des États-Unis, il n’a pas encore atteint le sommet comme beaucoup le suspectent.

Le Mexicain a remporté le titre NXT pendant son temps avec la marque jaune, mais maintenant il est sur RAW et cherche à se faire un nom.

Récemment, Ric Flair a nommé Andrade l’un des cinq meilleurs talents de la WWE et bien que cela soit généralement considéré comme du népotisme, le talent d’Andrade ne peut être nié.

talkSPORT a rencontré Charlotte et Andrade lors d’une tournée médiatique au Royaume-Uni pour promouvoir le passage de la WWE à BT Sport et après avoir parlé des éloges de Ric Flair, Charlotte a expliqué pourquoi Andrade est si spécial

“Je me vanterai comme un fiancé [laughs]. Ce qui fait d’Andrade un des meilleurs talents, c’est qu’il a la formation lucha et beaucoup de gens n’apprennent pas à s’adapter au style de la WWE. Et c’est pourquoi je pense qu’il va aller si loin et faire de grandes choses parce qu’il a su s’adapter en si peu de temps et il comprend. Et il peut tout faire à partir de son expérience de lucha, mais ce n’est pas nécessairement le style ou le produit de la WWE, et c’est ce qui le rend si spécial », a déclaré Charlotte.

Andrade quand il est entré dans NXT

Andrade sait qu’il faut plus que d’être grand dans le ring pour se faire un nom à la WWE.

“Tous les gens de la WWE ont besoin d’un esprit ouvert”, a déclaré le champion américain. «Parce que vous avez un style, mais vous avez besoin de quelque chose de spécial. Vous êtes peut-être un grand interprète, mais ce gars a une meilleure entrée et les gens se souviennent de ce gars plus que du meilleur interprète. Vous devez comprendre la WWE. [That goes for] des gens de NXT, le Performance Center ici au Royaume-Uni et aux États-Unis. »

Andrade a un match de classement avec Rey Mysterio avec son titre américain en jeu lundi prochain sur RAW.

