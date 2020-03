Charlton réagit alors que la date de sortie de Netflix pour la saison 2 de Til I Die de Sunderland est confirmée après le dernier drame

Netflix a annoncé mercredi la date de sortie de la deuxième saison de Til I Die de Sunderland – et Charlton était ravi.

La série télévisée populaire revient le 1er avril, car elle documente les tentatives des Black Cats d’obtenir une promotion de la Ligue 1 à la première tentative après leur relégation du championnat.

Charlton a brisé les cœurs de Sunderland à Wembley

Mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour Sunderland… grâce à Charlton.

Et tout semblait si positif pour les Black Cats alors qu’ils atteignaient la finale des éliminatoires et prenaient même une avance d’un but dans les cinq premières minutes.

Cependant, la catastrophe était imminente.

Patrick Bauer a marqué dans les dernières secondes à Wembley pour assurer une victoire 2-1 pour les Addicks et réserver leur place dans le championnat pour la campagne 2019/20 aux dépens de Sunderland.

Charlton a remporté la promotion au championnat aux frais de Sunderland

Les hommes de Lee Bowyer ont égalisé grâce à Ben Purrington 10 minutes avant la mi-temps, avant une deuxième mi-temps méfiante qui s’est terminée avec le vainqueur spectaculaire de Bauer.

Depuis le choc de Wembley, les fans de Charlton mouraient d’envie de regarder la saison 2 de Sunderland «Til I Die», car elle devrait culminer avec leur superbe victoire.

Et maintenant, ils obtiendront leur souhait.

Netflix a tweeté: «Sunderland‘ Til I Die season 2 arrive le 1er avril. Et non, nous ne l’avons pas fait exprès. “

Le compte Twitter officiel de Charlton n’a pas tardé à répondre avec un GIF d’un homme allongé sur un canapé mangeant du pop-corn – montrant à quel point ils sont excités de se régaler les yeux sur la série.

Netflix avait vu le tweet arriver alors qu’ils répondaient: “Nous vous attendions.”

De nombreux fans de football rivaux se sont moqués de Sunderland pour la série Netflix depuis sa sortie en décembre 2018.

La première saison a jeté un regard en profondeur sur la campagne de Sunderland dans le championnat alors qu’ils cherchaient à gagner une promotion en Premier League.

Cependant, ce fut une saison épouvantable qui s’est terminée par la relégation au troisième niveau du football anglais.

Après un démarrage lent de la campagne actuelle, qui a conduit Phil Parkinson à remplacer Jack Ross en tant qu’entraîneur en octobre dernier, Sunderland s’est classé cinquième après 34 matchs.

Ils n’ont perdu que deux fois lors de leurs 16 derniers matches et ne sont qu’à quatre points des places de promotion automatique.

